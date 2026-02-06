„Femeia își scutura copilul, ceva nu era în regulă”, a povestit Haiko, relatează MSN.

Haiko a oprit mașina și a întrebat dacă totul este în ordine.

„Nu, se îneacă”, a răspuns mama.

Fără ezitare, el a luat copilul de 18 luni în brațe și a început să aplice lovituri ușoare pe spate pentru a elibera căile respiratorii.

Experiența sa anterioară ca tehnician medical a fost importantă. La început, loviturile nu păreau să funcționeze, iar copilul începea să se învinețească. Haiko s-a întors la mașină pentru a solicita ajutor prin radio, continuând simultan să aplice lovituri.

„În timp ce încercam să contactez pe cineva, am continuat să fac asta”, a spus el. „Și, în cele din urmă, a început să respire. Părea că totul e bine după aceea”.

În așteptarea salvatorilor, Haiko a observat că băiatul era rece și l-a învelit cu geaca sa. Poliția, colegii săi și o ambulanță au răspuns prompt apelului. Paramedicii l-au verificat pe copil și l-au felicitat pe Haiko pentru intervenția sa.

Mama băiatului a fost extrem de recunoscătoare: „A fost incredibil ce a făcut pentru noi”.

„A fost foarte, foarte minunat. A mers dincolo de atribuțiile lui. Îi suntem extrem de recunoscători”.

După ce situația a fost stabilizată, Haiko s-a întors la mașină și și-a continuat ruta. Mai târziu, administratorul orașului, John W. Kleinhans, a vizitat departamentul de lucrări publice pentru a-l felicita personal pe Haiko. Alături de el, directorul public Dwight Ryniewicz, șeful echipei Jeff Schambach și supervizorul Eric Jensen i-au mulțumit și l-au apreciat.

„Suntem mândri de tine”, a declarat Kleinhans.

„Ai salvat o viață azi”, a adăugat Ryniewicz.

„Trebuie să fii mândru, ai fost acolo în acel moment pentru un motiv”, a concluzionat Schambach.

Tot în SUA, un șofer de TIR a salvat un copil mic găsit singur într-o intersecție aglomerată din Papillion. Incidentul a avut loc pe 8 noiembrie 2025, în jurul orei 5.30 dimineața, în condiții de ploaie și întuneric.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE