5 amenzi în 7 minute: 700 de euro și 6 puncte de penalizare

Un șofer în vârstă de 40 de ani, din Belluno, a parcurs în toiul nopții un tronson de aproximativ nouă kilometri din DN 53 Postumia, drumul care leagă Vicenza de Treviso, pe direcția est.

În doar șapte minute, bărbatul a acumulat cinci sancțiuni pentru depășirea limitei de viteză de 70 km/h, toate înregistrate de radare instalate pe traseu.

Potrivit publicației Il Gazzettino, amenzile l-au costat aproximativ 700 de euro și șase puncte de penalizare. „Recunosc că am greșit. Conduceam noaptea, pe un drum larg, cu trafic redus, pe care nu mai fusesem niciodată, în drum spre casă. Dar când mi-au fost comunicate procesele-verbale, aproape că nu mi-a venit să cred. Singurul lucru pe care îl contest este faptul că, pe un tronson atât de scurt, cinci radare mi se par prea multe. Asta nu mai înseamnă prevenție, ci încasări”, a declarat șoferul.

Prins de două radare în aceeași localitate, la un minut distanță

DN 53 Postumia, pe segmentul care traversează provincia Padova, străbate șase localități, fiecare având instalate propriile radare.

În total, pe ambele sensuri de mers, sunt 13 dispozitive de monitorizare a vitezei.

De ani, acest drum este considerat unul dintre cele mai controlate tronsoane rutiere din Italia, în contextul unui trafic intens și al producerii unor accidente rutiere, inclusiv cu urmări extrem de grave.

Incidentul relatat a avut loc în luna mai 2025. Șoferul a intrat pe DN 53 în zona localității Fontaniva, unde, la ora 3.26, a fost surprins rulând cu 11 km/h peste limita legală de 70 km/h. La ora 3.29, în Cittadella, a fost înregistrată o depășire de 20 km/h, iar la doar un minut distanță, un al doilea radar din aceeași localitate l-a surprins cu un exces de viteză de 38 km/h.

La ora 3.31, în Galliera Veneta, aparatul a indicat o depășire de 7 km/h, iar la 3.33, în San Martino di Lupari, șoferul a fost din nou sancționat pentru 20 km/h peste limita admisă.

Șoferul a depus o cerere pentru aplicarea celei mai grave sancțiuni, majorată de până la trei ori

„După o lună și jumătate am primit patru procese-verbale, pentru că localitățile fac parte din districtul PD1A”, a mai explicat șoferul. „Am sunat la birou și, trebuie să recunosc, au fost cooperanți. Mi s-a spus că mai există și un al cincilea proces-verbal, de la San Martino di Lupari, care nu face parte din consorțiu”.

Funcționarii i-au sugerat să depună o cerere oficială pentru unificarea sancțiunilor, procedură care permite aplicarea celei mai grave sancțiuni, majorată de până la trei ori.

Ulterior, șoferul a aflat că cererea i-a fost acceptată, însă, din cauza faptului că tronsoanele de drum aparțin unor administrații diferite, două sancțiuni pe un drum național și trei pe un drum regional, procedurile au fost separate.

În final, șoferul a reușit să economisească aproximativ 70 de euro.

Anul trecut, un șofer român, stabilit în Norvegia, a fost surprins de 61 de ori depășind viteza legală în tunelul Floyfjell din regiunea Bergen, într-o perioadă de doar patru luni. În fața instanței, românul a încercat să explice comportamentul său prin diferențele de stil de condus între România și Norvegia.

Iar într-un oraș din Germania, un radar a prins 645 de șoferi în doar 7 ore, pe o porțiune de drum de 100 de metri unde viteza este limitată la 30 km/h. Autoritățile sunt acuzate că folosesc zona mai degrabă pentru amenzi decât pentru prevenirea accidentelor.

