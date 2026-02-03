160.000 de euro, ascunși în compartimente speciale

Conform unui comunicat al poliției bavareze, descoperirea a avut loc luni, 2 februarie, în jurul orei 0:45, pe autostrada A8, la nivelul localității Anger.

Ofițeri ai poliției de frontieră din Piding au oprit pentru control un autoturism înmatriculat cu numere germane de export, în care se aflau mai multe persoane și la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu cetățenie română și moldovenească.

În timpul verificărilor, șoferul a devenit tot mai agitat, determinându-i pe ofițeri să efectueze o percheziție mai amănunțită. Așa au descoperit, în mai multe ascunzători, unele realizate profesionist, sume importante de bani. În total, aproximativ 160.000 de euro în numerar.

Anchetă pentru suspiciune de spălare de bani

Din cauza modului în care au fost ascunși banii și a declarațiilor contradictorii oferite de șofer, suma a fost confiscată pe loc.

Poliția Criminală Traunstein a preluat continuarea anchetei, sub suspiciunea de spălare de bani.

Autoritățile urmează să stabilească proveniența banilor și scopul transportului sumei mari de numerar. Legislația europeană prevede ca fiecare persoană care intră sau iese din țările membre Uniunii Europene și deține o sumă cash de cel puțin 10.000 de euro sau echivalentul acesteia într-o altă monedă, este obligată să declare suma respectivă la autoritățile vamale.

Luna trecută, tot în Germania, un român a fost oprit pe autostrada A72, lângă Hof, în Germania, cu zeci de mii de euro ascunși în lenjeria intimă. Și în acest caz, polițiștii au confiscat toți banii.

