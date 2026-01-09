Șofer român, două săptămâni de detenție din cauza unei erori administrative

Sărbătorile petrecute în spatele gratiilor sunt dificile pentru oricine, cu atât mai mult atunci când detenția se dovedește a fi nedreaptă. Este și cazul unui tânăr român în vârstă de 25 de ani, din La Louvière, care a ajuns în închisoare chiar la începutul vacanței de Crăciun, pentru o faptă pe care nu o comisese.

Tânărul fusese condamnat pe 14 mai anul trecut de Tribunalul de Poliție din Halle la o pedeapsă de doi ani de închisoare. În perioada 22 ianuarie – 16 august 2024, românul comisese numeroase încălcări ale limitelor de viteză, iar amenzile aplicate nu au fost achitate. Dosarele au ajuns astfel la Parchet, unde s-a concluzionat că bărbatul nu ar deține un permis de conducere valabil.

„Am un permis de conducere valabil. Nu știam că nu aș avea voie să conduc”

Condamnarea pronunțată de Tribunalul de Poliție din Halle a fost dată în lipsa inculpatului, care nu s-a prezentat la proces. O situație similară s-a produs și pe 23 aprilie anul trecut, la Tribunalul de Poliție din Bruxelles, unde a fost condamnat la încă șase luni de închisoare.

În total, pedepsele însumau doi ani și jumătate de detenție, iar Justiția a decis punerea lor în aplicare înainte de finalul anului, astfel că pe 20 decembrie, tânărul a fost arestat și încarcerat.

Din penitenciarul din Mons, acesta a formulat contestație, iar dosarul a fost rejudecat săptămâna aceasta la Tribunalul de Poliție din Halle. „Am un permis de conducere valabil, iar avocata mea va prezenta dovezile. Nu știam că nu aș avea voie să conduc”, a declarat tânărul în fața instanței, potrivit publicației Nieuwsblad.

Judecătoarea Dina Van Laethem a subliniat însă că lipsa reacțiilor la citațiile Justiției nu l-a ajutat. „Toate condamnările dumneavoastră anterioare, 14 la număr, dintre care șase pentru conducere fără permis, au fost pronunțate în lipsă”, a precizat magistratul. De asemenea, instanța a constatat că bărbatul nu mai are un domiciliu stabil, fiind radiat din evidențele unei comune la sfârșitul anului 2022.

Pedeapsa de doi ani de închisoare, transformată într-o amendă de 800 de euro

În timpul rejudecării, apărarea a prezentat documente care au demonstrat că tânărul deține un permis de conducere valabil din februarie 2020.

„Clientul meu are permis legal și solicităm achitarea pentru această acuzație. Pentru celelalte fapte nu există contestări”, a declarat avocatul său. „Are o soție și doi copii și își dorește să se întoarcă acasă”.

Instanța nu a mai văzut motive pentru menținerea detenției, astfel că pedeapsa de doi ani de închisoare a fost transformată într-o amendă de 800 de euro.

Bărbatul ar fi trebuit să rămână în detenție până la 17 iunie 2028, însă a fost eliberat.

O eroare de comunicare între autorități

Cauza pentru care autoritățile au considerat că bărbatul nu deține un permis de conducere rămâne neclară. Potrivit apărării, permisul românesc al acestuia fusese preschimbat la timp cu un document belgian, însă informația nu fusese transmisă corespunzător între instituții.

Săptămâna viitoare, tânărul urmează să se prezinte din nou în fața Tribunalului de Poliție din Bruxelles, unde este de așteptat ca și cealaltă condamnare la închisoare să fie anulată.

La sfârșitul anului trecut, tot în Belgia, un șofer român a fost eliberat condiționat după ce a provocat un accident grav pe Diksmuidesteenweg, în Hooglede. Bărbatul a ieșit de pe carosabil, a lovit o motociclistă de 16 ani și s-a izbit apoi de un stâlp de iluminat. Românul le-ar fi declarat anchetatorilor că a adormit la volan și s-a trezit abia în momentul impactului cu stâlpul. În urma accidentului permisul său de conducere a fost suspendat pentru 15 zile.

