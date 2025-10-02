TIR românesc, pericol pe roți

Sâmbătă, 20 septembrie, un TIR românesc a oprit pentru verificări la un atelier auto din Altenstadt și, spre groaza mecanicilor, camionul nu avea niciun sistem de frânare funcțional.

Plăcuțele erau complet uzate, discurile erau deteriorate grav, iar între componentele metalice se produsese deja frecare directă, existând un risc major de incendiu.

Șoferul voia să continue drumul spre România, mecanicii au chemat poliția

În ciuda pericolului evident, șoferul camionului voia să pornească la drum spre România, așa că mecanicii au chemat poliția din Südosthessen. Agenții au intervenit și, după discuții cu firma de transport, au reușit să-i blocheze plecarea. Camionul a rămas în service, unde sistemul de frânare a fost complet înlocuit.

Autoritățile germane avertizează că astfel de situații sunt tot mai dese și periculoase. „Acest caz arată din nou cât de mari sunt riscurile atunci când interesele economice sunt puse înaintea siguranței. Defecțiunile tehnice grave la camioane duc adesea la accidente catastrofale”, a transmis poliția din Hessen de Sud-Est.

Potrivit publicației germane op-online.de, incidentul vine la doar câteva zile după ce, tot în landul Wetterau, poliția a oprit un alt camion aflat în pericol de răsturnare.

Ce amenzi riscă șoferii de TIR care circulă cu sistemul de frânare defect, în Germania

Legislația germană prevede sancțiuni stricte pentru șoferii de camion care circulă cu sistemul de frânare defect sau nefuncțional corespunzător, sub aspectul siguranței tehnice a vehiculului. Conform normelor de siguranță rutieră, orice defect tehnic la sistemul de frânare care pune în pericol siguranța circulației poate atrage amenzi considerabile și chiar sancțiuni suplimentare.

Pentru vehiculele grele precum camioanele, funcționarea corectă a sistemului de frânare este obligatorie conform reglementărilor tehnice. Dacă vehiculul este depistat în trafic cu sistemul de frânare defect sau necorespunzător, se pot aplica sancțiuni care includ:

amendă între 100 și 300 de euro pentru defecțiuni precum asistentul de viraj sau alte sisteme de frânare nefuncționale

în cazul în care vehiculul prezintă un pericol real, acesta poate fi oprit din circulație până la remedierea defecțiunii

riscul de pedepse suplimentare dacă situația conduce la incidente sau accidente

posibila răspundere penală pentru șofer sau companie în cazul unor accidente grave.

Germania intenționează chiar să interzică dezactivarea sistemului de frânare de urgență la vehiculele de peste 3,5 tone, ceea ce subliniază importanța menținerii acestui sistem în stare perfectă de funcționare.

Recent, un alt șofer român de TIR a fost blocat pe o autostradă din Cehia, după ce transportatorul nu și-a plătit amenzile primite pentru supraîncărcare. Camionul a fost imobilizat pe D1 timp de 6 zile, până când datoria a fost plătită.