Șofer român de TIR care nu a plătit o amendă uriașă, blocat 6 zile pe o autostradă din Cehia

Camion românesc, blocat în Cehia pentru o amendă de 40.000 de euro

Potrivit lui Kubenz, totul a început pe 19 septembrie, la Vama din Liberec, când autoritățile au primit un semnal că un camion românesc a trecut frontiera la Lanžhot și că operatorul său avea amenzi neplătite în valoare totală de 932.000 CZK (aproximativ 40.000 de euro).

Pentru că vehiculul nu mai fusese înregistrat pe teritoriul Cehiei de un an și jumătate, autoritățile au considerat că este o șansă unică de a recupera datoria.

„Imediat a început cooperarea între vameșii din întreaga țară, la finalul căreia am oprit vehiculul lângă Lipník nad Bečvou”, a explicat Kubenz, potrivit tydenikpolicie.cz, o publicație săptămânală despre activitățile Poliției din Cehia.

Pus să plătească datoria de 40.000 de euro, șoferul român a spus că nu poate achita pe loc.

„Am dispus, așadar, oprirea vehiculului și aplicarea unui dispozitiv de blocare pe roata camionului, pentru a împiedica plecarea acestuia. După șase zile, cazul a avut o rezolvare pozitivă și foarte eficientă”, a declarat Kubenz.

Recent, un alt șofer român de TIR, care nu a avut bani pentru plata amenzii, a fost dat jos de la volan și dus direct la închisoare, în Germania.

Șoferul de TIR, lăsat să plece după 6 zile

Suma datorată a fost virată în contul Vămii, iar camionul românesc a putut să-și continue deplasarea.

Potrivit lui David Kubenz, autoritățile vamale își găsesc sprijin în modificările aduse Legii Vămii. Datorită acestora, un agent vamal poate, printre altele, să rețină pentru recuperarea unei datorii și un bun care poate fi supus executării fiscale.

Ce prevede legislația din Cehia

Legislația din Cehia prevede că transportatorii străini care au amenzi neplătite pot fi obligați să le plătească în momentul unui control efectuat de autoritățile cehe. Dacă amenzile nu sunt achitate, autoritățile au dreptul să confisce plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului și să îl blocheze (imobilizeze) pe loc. Amenzile neplătite pot fi recuperate pentru o perioadă de până la 20 de ani și pot fi rescrise pe baza datelor de înmatriculare și proprietarului vehiculului consemnat în documente. Această legislație poate crea situații dificile pentru companiile de transport care folosesc vehicule închiriate sau cu leasing, deoarece amenzile pot fi atribuite proprietarului oficial, nu utilizatorului actual al vehiculului.

Amenzile pentru neplata taxei de drum sau alte contravenții rutiere pot ajunge chiar la sume între 5.000 și 100.000 CZK (coroane cehe) și duc la măsuri imediate cum ar fi ridicarea plăcuțelor și imobilizarea vehiculului până la plata amenzilor respective.

Astfel, transportatorii străini trebuie să fie atenți la amenzile rutiere în Cehia și să le achite prompt pentru a evita blocarea vehiculelor și alte sancțiuni administrative dure.

