Românul a încercat să fure uleiuri și aditivi de 150.000 de euro

Polițiștii din Bolbec au plasat în arest preventiv, marți, 10 martie, un șofer român de TIR în vârstă de 43 de ani, implicat într-o tentativă de escrocherie.

Bărbatul a fost oprit pe platforma industrială North Atlantic din Port-Jérôme-sur-Seine, o comună în departamentul Seine-Maritime, nordul Franței, de unde intenționa să ridice uleiuri și aditivi în valoare de aproape 150.000 de euro. Tentativa a fost semnalată autorităților de o companie de transport, care, potrivit unei surse din poliție, firma a observat nereguli în documentele de comandă.

„Compania a fost vigilentă și a observat că există o problemă în bonul de comandă, transmis printr-o adresă de e-mail folosită prin intermediul unei alte societăți românești”, a explicat sursa citată.

În urma suspiciunilor, polițiștii au organizat un dispozitiv de supraveghere în așteptarea șoferului.

Camion confiscat și amendă de 1.000 de euro

Șoferul român a ajuns la fața locului puțin după ora 13:00, conducând un camion care avea plăcuțe de înmatriculare false.

După ce a fost reținut, bărbatul de 43 de ani, care a prezentat și un document de identitate fals, a declarat că fusese abordat de mai multe persoane într-o parcare, care l-ar fi convins să ridice marfa în schimbul sumei de 500 de euro.

De asemenea, în timpul verificărilor, polițiștii au descoperit mai multe seturi de plăcuțe de înmatriculare false, care au fost ulterior distruse.

Bărbatul a fost amendat cu 1.000 de euro, iar camionul a fost confiscat.

