Zeci de camionagii blocați o noapte întreagă pe A36, în Franța

Slovaci, români, danezi sau polonezi. În parcarea de pe A36 din zona Burnhaupt-le-Haut, în departamentul Haut-Rhin, Franța, zeci de șoferi de TIR așteptau, sâmbătă seară, să poată porni din nou la drum, duminică, după ce autoritățile au interzis circulația vehiculelor grele pe autostradă.

Mulți dintre ei, obișnuiți cu astfel de blocaje, erau pregătiți cu ceai, câteva fructe sau cărți. „Cel mai greu este să te speli”, povestește Sylwek, un șofer din Polonia, aflat într-o cursă de peste 6.000 de kilometri.

Potrivit jurnaliștilor France3, blocajul a rezultat în urma unei combinații de factori care a determinat prefectura să interzică circulația camianelor pe autostrada A36, pe sensul Mulhouse–Belfort.

Ninsorile abundente au dus la interzicerea camioanelor în trecătorile din Munții Vosgi, provocând un „aflux excepțional” de trafic greu pe autostrăzile din Alsacia. Problema a apărut în momentul în care aceste camioane au ajuns în Teritoriul Belfort, unde circulația le-a fost interzisă din cauza unei alerte cod portocaliu de ninsoare și polei.

Șoferii de TIR au pornit din nou la drum duminică seară

Parcările de autostradă destinate vehiculelor grele din acest departament s-au umplut rapid, iar unii șoferi au ajuns să staționeze direct pe autostradă, o situație considerată extrem de riscantă.

Gestionarea crizei a fost una complexă, implicând mai multe departamente învecinate, iar soluția a fost coordonată de Prefectura Zonei de Apărare și Securitate Est, care include regiunile Grand Est și Bourgogne–Franche-Comté și este condusă de prefectul din Bas-Rhin.

Oprite înainte de Mulhouse, în zona Ottmarsheim, camioanele au avut posibilitatea fie să se îndrepte spre nord sau sud pe autostrada A35, fie să aștepte în parcările de autostradă, unde au fost repartizate, până la redeschiderea circulației.

Camionagiu român: „După o bere, vorbim cu toții aceeași limbă”

Cei mai mulți șoferi au acceptat situația cu calm, fiind obișnuiți cu astfel de blocaje.

„Pentru noi e normal să fim blocați uneori cinci sau șase zile”, glumește Daniel, un șofer român aflat în drum spre Spania. „Avem provizii.”

Deasupra parcării s-a creat o atmosferă de camaraderie, spațiul transformându-se într-un adevărat campament improvizat. Barierele de limbă nu par o problemă, chiar dacă aplicațiile de traducere ar ceda. „După o bere, vorbim cu toții aceeași limbă”, a mai spus, râzând, șoferul român.

Restricțiile de circulație au fost ridicate duminică seară, șoferii de TIR putând să-și reia drumul la ora 22.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE