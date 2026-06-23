Coloane de foc de până la 200 de metri înălțime

Imagini surprinse la locul incidentului arată un adevărat infern, cu flăcări uriașe și explozii care se succed în remorca autotrenului.

Potrivit poliției, buteliile cu gaz aflate în remorcă au explodat în timpul incendiului, provocând coloane de foc ce au ajuns până la aproximativ 200 de metri înălțime. În imaginile filmate de la distanță, de pe un pod situat în apropiere, se poate vedea și o perdea uriașă de fum care s-a ridicat deasupra autostrăzii.

Șoferul român de TIR s-a salvat în ultima clipă

Conform informațiilor transmise de autorități și citate de publicația infranken.de, după ce a trecut de nodul rutier Herrieden, șoferul camionului a observat că vehiculul încetinește și a reușit să îl tragă pe banda de urgență, îngustată din cauza unor lucrări rutiere.

În momentul în care a coborât din cabină, românul de 59 de ani a observat deja flăcări la nivelul remorcii. În scurt timp, întregul ansamblu rutier a fost cuprins de foc.

Alarma a fost dată în jurul orei 20:00. Potrivit poliției, șoferul a reușit să părăsească vehiculul la timp și nu a fost rănit. Din cauza exploziilor succesive, focul s-a extins pe întreaga suprafață a carosabilului și a afectat taluzurile și zonele împădurite din apropierea autostrăzii.

Autostrada A6 a fost închisă mai multe ore

Aproximativ 100 de pompieri s-au mobilizat la fața locului pentru stingerea incendiului, în urma căruia atât capul tractor, cât și remorca au fost distruse complet.

La finalul intervenției, din camionul de 40 de tone a rămas doar scheletul metalic carbonizat.

Autostrada A6 a fost închisă complet în ambele sensuri timp de aproximativ trei ore, iar operațiunea de recuperare a vehiculului distrus s-a desfășurat până în dimineața zilei de sâmbătă, cu sprijinul serviciului de întreținere a autostrăzilor și al Agenției Federale pentru Ajutor Tehnic (THW).

Anchetatorii suspectează o defecțiune tehnică

Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Potrivit primelor concluzii ale poliției, este posibil ca focul să fi fost provocat de o defecțiune tehnică.

Investigațiile sunt desfășurate de Poliția Rutieră din Ansbach.

În urmă cu un an, tot în Germania, peste 70 de pompieri s-au chinuit să stingă un incendiu izbucnit la TIR-ul condus de un român de 59 de ani. Incidentul s-a produs pe autostrada A8.

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