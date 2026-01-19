Cinci dintre șoferi băuseră atât de mult, încât li s-a reținut permisul de conducere pe loc, pentru 15 zile.

Român cu 2,28 la mie alcoolemie, în trafic, în Belgia

Printre ei, un tată aflat în stare de ebrietate care circula cu fiica sa de 7 ani, precum și un român cu 2,28 la mie alcool în sânge, care se uita la videoclipuri în timp ce conducea.

Primul dintre șoferii prinși beți la volan avea 1,33 la mie alcool în sânge și conducea mașina în timp ce fiica sa de 7 ani era cu el în autoturism. Bărbatul ieșise în oraș, apoi mersese să doarmă, iar în timpul nopții a fost sunat de partenera sa pentru a o lua din Mechelen.

Poliția a prins sâmbătă și un șofer român. Acesta se uita la videoclipuri pe telefonul mobil în timp ce conducea. Bărbatul avea 2,28 la mie alcool în sânge, de aproape cinci ori mai mult decât limita legală de 0,5 la mie.

Românul nu este domiciliat în Belgia și, din acest motiv, a fost obligat să plătească imediat o amendă de 1.280 de euro.

După ce s-a constatat că nu putea achita suma pe loc, mașina i-a fost reținută până la plata amenzii. O zi mai târziu, acesta s-a prezentat la secția de poliție pentru a plăti amenda.

Biciclist cu 2,12 la mie alcoolemie se clătina și mergea pe lângă bicicletă

Atenția agenților a fost atrasă și de un bărbat care mergea pe lângă bicicleta sa, trecând pe lângă punctul de control de pe strada Benoit Ballon din Mechelen. Acesta critica zgomotos activitatea poliției.

După ce a trecut de control, s-a urcat din nou pe bicicletă, în timp ce butona telefonul mobil.

Potrivit poliției, era vorba mai degrabă de clătinare sau derapaj decât de mers propriu-zis. Biciclistul avea 2,12 la mie alcool în sânge. Bicicleta i-a fost confiscată pentru 12 ore.

Controalele ample desfășurate de Poliția Rivierenland s-au înscris în cadrul campaniei „Weekend fără alcool sau droguri la volan”.

Independent de această acțiune, secția de poliție are o istorie îndelungată și o reputație solidă în ceea ce privește controalele extinse de alcoolemie în trafic.

Poliția Rivierenland a testat în acest weekend, în localitățile Bornem, Mechelen, Puurs-Sint-Amands și Willebroek, 1.059 de persoane pentru alcool și droguri la volan.

Când apare coma alcoolică

În România, medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași au reușit să-i salveze viața unui bărbat de 40 de ani care a ajuns la unitatea medicală cu o alcoolemie de 9,49 la mie în sânge.

Coma alcoolică se instalează la o alcoolemie de 3-4 mg/l, cu congestia feței și a conjunctivelor oculare, cu puls rapid, tahicardie, miros neplăcut al gurii, informează Sindicatul Europol, pe pagina de Facebook.

Din punct de vedere medical, se consideră că dincolo de 0,5 grame pe litru pot apărea anomalii de comportament. Beția corespunde unor valori de la 1 la 2 grame, iar dincolo de 3 grame, poate apărea o comă alcoolică, potrivit sfatulmedicului.ro.

Totuși, valorile alcoolemiei variază în funcție de mai mulți factori: gradul alcoolic, cantitatea ingerată în raport cu vârsta și cu greutatea corporală a omului, momentul ingestiei (pe nemâncate sau în cursul unei mese) și natura alimentelor consumate în același timp cu alcoolul. De asemenea, se ia în considerare și sexul sau starea de sănătate a persoanei respective.

În medie, 3 pahare de vin roșu sau două pahare de băutură mai alcoolizată sunt suficiente pentru a crește nivelul alcoolemiei dincolo de 0,5 grame la litru.

,,Supergripa" a ajuns și în România, care e în alertă epidemiologică: „Sistemul imunitar nu o mai recunoaște la fel de eficient"
Știri România 16:10
,,Supergripa” a ajuns și în România, care e în alertă epidemiologică: „Sistemul imunitar nu o mai recunoaște la fel de eficient”
Mărturiile lui Mădălin Popescu, bărbatul din Craiova care s-a târât cu o targă pe gheață, ca să ajungă la cetățeanul indian și la fetiță
Știri România 15:48
Mărturiile lui Mădălin Popescu, bărbatul din Craiova care s-a târât cu o targă pe gheață, ca să ajungă la cetățeanul indian și la fetiță
Iulia Istrate, primul interviu după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026. Ce voia să demonstreze dacă mai rămânea în show-ul de la Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene 16:09
Iulia Istrate, primul interviu după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026. Ce voia să demonstreze dacă mai rămânea în show-ul de la Antena 1
„Power Couple" 19 ianuarie 2026. Anunțul făcut de Dani Oțil i-a îngrijorat pe concurenți. „Este cea mai grea de până acum"
Stiri Mondene 15:39
„Power Couple” 19 ianuarie 2026. Anunțul făcut de Dani Oțil i-a îngrijorat pe concurenți. „Este cea mai grea de până acum”
Răspunsul dat de Cătălin Predoiu în coaliție lui Dominic Fritz, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui - SURSE
Exclusiv
Politică 16:17
Răspunsul dat de Cătălin Predoiu în coaliție lui Dominic Fritz, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui – SURSE
Acordul UE-Mercosur a inflamat coaliția. Sorin Grindeanu a cerut ca ministrul Oana Țoiu să vină să explice de ce România a votat pentru
Exclusiv
Politică 15:54
Acordul UE-Mercosur a inflamat coaliția. Sorin Grindeanu a cerut ca ministrul Oana Țoiu să vină să explice de ce România a votat pentru
