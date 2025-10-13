Un șofer român de camion, găsit mort la Bolzano

Un camionagiu român a fost găsit mort în noaptea de 11 spre 12 octombrie, în zona industrială din Bolzano, în parcarea din piazza I Maggio, relatează publicația Alto Adige. Avea o rană adâncă sub axila stângă. Descoperirea macabră a avut loc în jurul orei 0.45, după ce polițiștii au fost chemați în urma unei sesizări privind o ceartă între șoferi în zona destinată autocamioanelor. Bărbatul zăcea la pământ, într-o baltă de sânge, cu mai multe plăgi înjunghiate, dintre care una mortală.

Potrivit ildolomiti.it, tânărul ucis se numește Ionuț Marius Cal și avea doar 32 de ani.

Martorii au povestit că victima și un alt român s-ar fi certat cu puțin timp înainte, iar conflictul a degenerat rapid. După atac, agresorul a urcat în propriul TIR și a dispărut.

Crimă între camionagii români în Italia. Poliția l-a prins pe suspect după câteva ore

Polițiștii l-au găsit pe suspect în jurul orei 3.25, în parcarea Laimburg, pe sensul de nord al autostrăzii A22. Avea urme de sânge pe corp, iar în camion au fost descoperite, de asemenea, haine pătate de sânge.

Bărbatul, un român în vârstă de 47 de ani, a fost dus la sediul poliției din Bolzano și reținut ca suspect principal. El a refuzat să dea declarați, iar luni judecătorul de instrucție va decide dacă îi confirmă arestarea preventivă. Ancheta este în desfășurare, coordonată de Parchetul din Bolzano.

4 ani de la moartea lui Mihai Spătaru, ucis cu maceta într-o parcare din Franța

În ultimii ani, au fost cazuri mediatizate în care șoferi de TIR, în special români, au fost uciși sau atacați în diverse țări europene.

Reamintim că, în urmă cu patru ani, Mihai Spătaru a fost ucis în Franța, pe autostrada A28 din Somme, între Abbeville și Amiens, în zona de odihnă Translay. Șoferul român a fost atacat cu o sabie şi s-a stins sub privirile îngrozite ale soţiei, cu care lucra în echipaj. Cazul lui a stârnit un val de reacții din partea colegilor de breaslă și a ajuns subiect de dezbatere în Parlamentul European, evidențiind riscurile și infracționalitatea ridicată în anumite zone de parcare pentru șoferii de camioane în Europa.

Recent, în noiembrie 2024, a avut loc o tragedie în Germania, unde un șofer de TIR ucrainean a fost ucis în urma unei altercații între patru șoferi, într-o parcare din landul Baden-Württemberg. Cei trei colegi de camion, cu vârste între 35 și 45 de ani, au fost arestați. Motivul atacului ar fi fost o dispută legată de războiul din Ucraina, dar ancheta încă este în curs.

