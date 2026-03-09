Încăierare pe stradă, după o schimbare bruscă de bandă

Incidentul a avut loc pe 7 martie, în jurul orei 20.20, în districtul Donaustadt din Viena, în Austria.

Potrivit autorităților, un bărbat în vârstă de 56 de ani, cetățean român, ar fi schimbat banda de circulație în mod brusc, fără să semnalizeze.

Manevra riscantă a provocat o dispută cu un alt șofer, un bărbat de 29 de ani din Brazilia.

Șoferul român, reținut după amenințarea cu cuțitul

Cei doi șoferi au oprit ulterior în zona Platz der Vereinten Nationen, unde disputa a continuat în afara mașinilor. Conform publicației 5min.at, între ei a izbucnit o bătaie, iar la un moment dat, românul l-ar fi amenințat pe brazilian cu un cuțit.

Deși răniți, niciunul dintre șoferi nu a acceptat îngrijiri medicale din partea echipajelor de salvare.

În timpul intervenției, polițiștii au descoperit un cuțit în consola centrală a mașinii conduse de bărbatul de 56 de ani, obiectul fiind confiscat.

Șoferul român a fost reținut la fața locului și, ulterior, la ordinul parchetului, a fost pus în libertate.

Luna trecută, tot în Austria, un șofer român de TIR s-a încăierat cu un camionagiu german, în mijlocul unei autostrăzi. O ceartă izbucnită între doi șoferi pe Fernpass, în Tirol, a degenerat într-o adevărată bătaie, după ce unul dintre ei a condus prea aproape de celălalt. Camionagiul român l-ar fi lovit cu piciorul în față pe colegul german, care, ulterior, a fost transportat la spital.

