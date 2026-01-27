O oprire de rutină și o plăcuță de înmatriculare falsificată

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 9.00, la parcarea Bayerwald Süd de pe autostrada A3. Ofițeri în civil ai poliției rutiere din Deggendorf au tras pe dreapta un Mercedes cu numere de înmatriculare britanice, pentru un control obișnuit. La prima vedere, mașina nu ridica suspiciuni.

Totuși, în timpul controlului s-a descoperit că o plăcuță de înmatriculare a vehiculului era complet falsificată, modificare care a dus inițial la confuzii privind identitatea reală a mașinii.

Șoferul, cetățean român în vârstă de 44 de ani, a declarat că se afla în drum din Marea Britanie către România și că deplasarea avea legătură cu munca sa. Explicațiile lui nu au schimbat însă cursul verificărilor.

Mercedes declarat furat în Marea Britanie

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să identifice mașina și a rezultat că Mercedesul fusese declarat furat în Marea Britanie.

Cazul a fost preluat de Departamentul de Investigații Criminale din Deggendorf, care colaborează cu Parchetul din Regensburg pentru continuarea anchetei. După încheierea procedurilor polițienești, șoferul a fost lăsat în libertate. Mercedesul a fost însă confiscat de autorități, iar ancheta este în desfășurare.

Poliția nu a anunțat, până în acest moment, dacă românul este cercetat pentru furt sau pentru alte infracțiuni legate de proveniența mașinii.

