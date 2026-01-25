Imigranți înghesuiți în mașină, fără scaune și centuri de siguranță

Poliția din comitatul Brod-Posavina a anunțat că, în timpul activităților de supraveghere și protecție a frontierei de stat, polițiștii din cadrul Postului de Poliție de Frontieră Stara Gradiška au oprit, pe autostrada A3, un autoturism cu numere de înmatriculare românești, în care se aflau mai mulți cetățeni străini despre care existau suspiciuni că se află ilegal pe teritoriul Croației.

Autoturismul era condus de un cetățean român în vârstă de 23 de ani, care, la momentul opririi, nu purta centura de siguranță, relatează sib.net.hr.

De asemenea, vehiculul nu era dotat cu echipamentele de siguranță prevăzute de lege, iar în interior se aflau mai multe persoane decât permite capacitatea legală, transportate într-un spațiu închis, fără scaune și fără centuri de siguranță.

Șoferul român a fost arestat

Șoferului i-au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru mai multe abateri rutiere, iar, din cauza suspiciunii privind săvârșirea infracțiunii de facilitare a intrării, circulației și șederii ilegale pe teritoriul Republicii Croația, tânărul a fost arestat.

Ancheta penală a confirmat suspiciunea că la începutul lunii ianuarie, din motive de câștig material, românul aranjase cu persoane necunoscute transportul unor cetățeni străini către un loc convenit în Croația. După finalizarea cercetărilor, acesta a fost predat supraveghetorului arestului din cadrul Poliției comitatului Brod-Posavina.



Cât privește cetățenii străini, Poliția din Brod-Posavina a precizat că aceștia vor fi returnați în Bosnia și Herțegovina prin procedura de readmisie, în conformitate cu Legea privind străinii.

