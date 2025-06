Droguri ascunse în compartimente secrete

Vameșii francezi au oprit două camioane Scania la stația de odihnă Vergèze, anul trecut. Polițiștii au găsit droguri ascunse în compartimente secrete ale camioanelor.

În primul vehicul, condus de doi cetățeni maghiari, Sandor (53 de ani) și șeful său Tibor (48 de ani), s-au găsit 400 kg de rășină de canabis, într-un loc ascuns în unitatea centrală de aer condiționat.

Al doilea camion, condus de românul Ionuț, transporta 114 kg de canabis, deasupra plafonului.

Ionuț, șoferul de origine română, avea o cheie care a fost folosită pentru a deschide ascunzătorile din cele două camioane.

Cantitatea de droguri confiscată are o valoare estimată de aproximativ 9,5 milioane de euro pe piața neagră: 2,5 milioane de euro cele 400 de kg de rășină de canabis și 7 milioane euro cele 114 kg cocaină.

Cei trei șoferi au fost arestați preventiv timp de 15 luni înainte de proces. Aceștia au negat constant orice implicare în traficul de droguri.

Cum se apără șoferii

Pe 17 iunie, cei trei inculpați au fost judecați la Tribunalul Penal din Nîmes.

Conform sursei citate, aceștia au fost acuzați de import, deținere și transport de stupefiante, participare la o organizație criminală și transport de bunuri periculoase pentru sănătatea publică.

În fața instanței, șoferii au continuat să nege acuzațiile: „Nu aveam absolut nicio idee că în camionul nostru erau aceste droguri”.

Însă telefoanele lor arată că au făcut curse diferite la câteva ore distanță, cu ocazii diferite, între 2023 și 2024.

Șoferii au susținut că nu se cunosc: „Este o coincidență completă”.

Ionuț a declarat: „În timpul vacanței mele de o săptămână, mi-am lăsat camionul la o zonă de odihnă de pe autostradă. Este posibil să fi pus drogurile acolo”.

Președintele tribunalului, Jérôme Reynes, a pus la îndoială această explicație: „O marfă în valoare de șapte milioane de euro, nu cred că traficanții ar fi pus-o într-o astfel de situație”.

Sandor a insistat: „Nu știam absolut nimic. Și nu am simțit deloc miros de droguri, șeful meu fuma mult, așa că am deschis geamurile să aerisim. Și am răcit rău”.

Tribunalul Penal din Nîmes a decis condamnarea celor trei la șase ani de închisoare.

De asemenea, s-a dispus confiscarea drogurilor, interdicția permanentă de a intra pe teritoriul francez și obligația de a plăti o amendă de 50.000 de euro, pe lângă amenda vamală

Vama franceză a solicitat amenzi substanțiale: 4,5 milioane de euro pentru Ionuț și 794.000 de euro pentru cei doi cetățeni maghiari. Sumele reflectă gravitatea infracțiunilor și valoarea mare a drogurilor confiscate.

Un alt șofer român de TIR a fost amendat cu 25 de milioane de euro și condamnat la 10 ani de închisoare, luna trecută.