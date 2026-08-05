Bărbatul a fost oprit de oamenii legii într-o zonă de servicii de pe autostrada AP-7, un punct strategic pentru traficul transfrontalier de mărfuri.

În momentul controlului, românul a susținut în fața agenților că este un simplu curier care efectuează un transport legal de aparatură electrocasnică uzată.

Ce au găsit polițiștii spanioli în camionul românului

Inspecția detaliată a vehiculului a dat peste cap explicațiile bărbatului. Astfel, polițiștii au descoperit în spațiul de marfă patru paleți pe care se aflau electrocasnice vechi, folosite drept acoperire.

Anchetatorii au numărat nu mai puțin de 48 de colete ambalate special, ascunse strategic printre electrocasnice, care conțineau în total aproximativ 60 de kilograme de marijuana pregătită pentru distribuție.

Ancheta dura de câteva luni

Arestarea nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unei acțiuni meticulos planificate. Operațiunea a fost desfășurată de brigada specializată în combaterea traficului de droguri din cadrul Poliției Naționale din Elche (provincia Alicante), care monitoriza această rețea de câteva luni.

Din informațiile colectate de anchetatori, rețeaua folosea rute internaționale de transport pentru a distribui stupefiantele din Spania către mai multe țări din Europa de Vest.

În urma capturii de la La Jonquera, șoferul român a fost încătușat sub acuzația de trafic de droguri și atac la sănătatea publică.

Acesta a fost prezentat în fața judecătorului de serviciu cu propunere de arestare preventivă, în timp ce anchetatorii spanioli continuă cercetările pentru identificarea tuturor ramificațiilor rețelei criminale.

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