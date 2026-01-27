Totul a început în jurul orei 20.45, când vameșii au încercat să oprească o Skoda Octavia cu numere poloneze în zona de odihnă „Lohner Klei”. Șoferul, care nu avea domiciliu stabil în Germania, a simulat inițial oprirea, dar a accelerat brusc, intrând din nou pe autostradă. În timp ce autoritățile îl urmăreau și au implicat poliția, acesta a ieșit de pe autostradă la intersecția Erwitte/Anröchte și a continuat fuga pe drumurile din zonă.

Pe B55, tânărul a depășit ilegal un alt vehicul, iar la scurt timp, pe B516, a pierdut controlul volanului și a lovit un parapet. Nu s-a oprit și a continuat drumul prin Rüthen, unde a provocat un alt accident pe Lindenstrasse. În apropierea localității Hemmern, din cauza zăpezii, mașina a derapat și a ajuns într-un șanț. Șoferul a abandonat vehiculul și a fugit pe jos.

După ce i-au urmărit pașii în zăpadă, vameșii și polițiștii l-au găsit ascuns pe acoperișul unei magazii de grădină.

Tânărul a fost arestat și dus la secția de poliție din Lippstadt, unde un test de alcool a ieșit pozitiv. Ancheta în acest caz este în desfășurare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE