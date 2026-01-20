Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă, iar imaginile arată cum vehiculul a derapat într-o curbă pe șoseaua principală, lovind frontal casa și distrugând gardul, relatează Știrile Pro TV.

Din fericire, nimeni nu se afla în locuință în momentul impactului. Șoferul, un bărbat de 50 de ani, era sub influența alcoolului. Poliția sosită la fața locului a confirmat că etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a rămas fără permis și este cercetat penal pentru distrugere și conducere sub influența alcoolului.

Un alt accident rutier grav a avut loc în județul Bacău, după ce un camion a intrat într-o casă din satul Onișcani, comuna Filipești. Din fericire, în momentul producerii accidentului, în locuință nu se afla nicio persoană, iar șoferul TIR-ului a reușit să se autoevacueze în siguranță.

