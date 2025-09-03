Accident tragic în Italia cu un șofer român

Un accident tragic a avut loc în Monza, Italia, pe 18 aprilie, când un camion a lovit și ucis un ciclist în vârstă de 91 de ani. Victima, Aristide Frascadore, a fost târâtă împreună cu bicicleta sa pe o distanță de peste 500 de metri.

Accidentul s-a produs pe bulevardul Cesare Battisti. Șoferul camionului, de origine română, dar rezident în Brianza de mai mulți ani, nu a fost acuzat de părăsirea locului accidentului. Procuratura din Monza investighează cazul ca omucidere rutieră.

Cum s-a produs tragedia

Autoritățile italiene au reconstituit scenele de la locul accidentului și au explicat faptul că ciclistul mergea alături de TIR pe bulevard, iar într-o intersecție a fost „agățat” de camion.

„Ciclistul mergea alături de autocamion pe bulevardul Battisti. La intersecția cu strada Dante a fost agățat de vehiculul greu și, probabil din cauza unghiurilor moarte ale camioanelor, șoferul nu și-a dat seama de tragedie și a continuat pe bulevardul Battisti”, a explicat poliția italiană.

Corpul victimei s-a desprins în fața Vilei Regale, iar bicicleta a fost găsită la aproximativ 20 de metri distanță. O dâră de sânge marca traseul parcurs. Casca neagră a victimei, complet strivită, a fost găsită pe carosabil la scurt timp după punctul impactului.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

În urmă cu doar câteva luni, un șofer român de TIR a provocat un accident în Belgia, dar a reușit să fugă de la locul faptei. Bărbatul a fost căutat de polițiști timp de două zile.

Reacția autorităților

Poliția locală din Monza a identificat compania proprietară a vehiculului și șoferul, care a fost oprit în apropiere de Biassono. Testul de alcoolemie al șoferului a fost negativ. Acesta a declarat că nu și-a dat seama de nimic.

În prezent, nu există acuzații de omisiune a acordării de ajutor. Suspendarea permisului de conducere, impusă în urma anchetei pentru omucidere rutieră, a durat doar trei luni.

Aceeași intersecție a fost scena unui dublu omor rutier în iulie 2024, când doi motocicliști și-au pierdut viața într-o coliziune cu un SUV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE