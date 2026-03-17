A stat în camion zile întregi, fără să mai plece

Potrivit publicației transport-online.nl, șoferul, originar din Tadjikistan, care lucra pentru o firmă de transport din Lituania, primise o cursă în Olanda, dar după ce a ajuns la destinație, a decis să nu mai conducă mai departe.

Pentru că nu își primise salariile restante, el a rămas în cabină și a refuzat să predea camionul.

Pentru a-și recupera bunurile, compania de transport a mers în instanță și a cerut ca șoferul să părăsească vehiculul și să îl returneze. Doar că șoferul a demonstrat că muncise peste 1.300 de ore și că nu fusese plătit corect, iar judecătorul i-a dat dreptate. Instanța a stabilit că firma trebuie să îi plătească 19.519 euro brut pentru salariu și 13.054 de euro diurnă.

După ce a fost scăzută suma deja plătită de angajator, a rămas un rest de aproximativ 17.893 de euro.

Decizia judecătorului: poate ține camionul

Instanța a respins cererea firmei și a decis că șoferul are dreptul să păstreze camionul până când își primește banii. Judecătorul a acceptat invocarea „dreptului de retenție”, care permite reținerea unui bun până la plata unei datorii.

Judecătorul a considerat că șoferul nu avea alte soluții reale pentru a-și recupera banii și că, chiar dacă valoarea camionului este mai mare decât suma datorată, acest lucru nu este un motiv suficient pentru a-l obliga să-l returneze.

Mai mult, el a obligat firma să plătească și cheltuielile de judecată. Decizia este executorie, ceea ce înseamnă că plata trebuie făcută imediat.

