Facturi de 300.000 de dolari și 13 ani de datorii

Jeff Mason a povestit că, înainte de adoptarea Affordable Care Act, companiile de asigurări puteau refuza acoperirea pentru afecțiuni preexistente, iar familia sa a ajuns să plătească aproximativ 300.000 de dolari pentru tratamente pentru cancer.

„Am decis să lichidăm. Am retras banii din contul IRA (n.r. – cont de economii pentru pensie), ne-am vândut mașina, ne-am refinanțat casa și ne-am golit economiile”, a spus el.

Problemele au început când soția sa a fost diagnosticată cu cancer, iar asigurarea medicală nu a acoperit costurile.

„Singura modalitate prin care ar putea fi asigurată este dacă divorțez de ea și că ar putea primi ajutor social și asigurare medicală”, își amintește Jeff că i-a spus o companie de asigurări.

„Îmi amintesc că am primit o factură de aproximativ 246.000 de dolari de la spital”, a declarat Mason, bărbatul care locuiește în statul New Jersey, din SUA.

În total, cheltuielile medicale s-au ridicat la circa 300.000 de dolari. I-au trebuit 13 ani pentru a achita a doua ipotecă și pentru a-și reconstrui istoricul de credit.

„Eram foarte săraci. Nu cheltuiam bani”, a spus el, descriind perioada în care muncea 12 ore pe zi și avea slujbe suplimentare pentru a-și salva casa.

„Într-o zi, am venit acasă, mi-am găsit soția pe verandă plângând pentru că recuperatorii de creanțe cereau mai mulți bani. Nu a plâns niciodată în timpul tratamentelor și al recuperărilor”.

Bărbatul spune că muncea 12 ore pe zi în timpul săptămânii, o jumătate de zi lungă sâmbăta și aproape în fiecare duminică seară.

„Am avut și slujbe suplimentare. Am început să punem 10 dolari deoparte din fiecare salariu”, își amintește Jeff.

Pensionare amânată și întoarcerea la muncă

Deși s-a pensionat cu aproximativ 300.000 de dolari în contul de pensie, problemele de sănătate și cheltuielile au redus rezervele financiare.

„Am fost diagnosticat cu cancer la prostată și am suferit mai multe operații la inimă. Am decis să nu-mi mai fac griji atât de mult în privința economiilor. În acei ani, probabil că am cheltuit mai mult decât ar fi trebuit”.

În timpul pandemiei, a realizat că trebuie să câștige din nou bani. A început să conducă pentru Uber, inițial cu obiectivul de a face 100 de dolari pe zi.

„Acum, în unele săptămâni, pot câștiga mult peste 600 de dolari. Am avut câteva săptămâni care au depășit 1.000 de dolari”, a explicat el.

Chiar dacă suferă de cancer la prostată și are un stimulator cardiac, Mason spune că munca îl ajută să-și păstreze independența. Bărbatul lucrează de obicei noaptea și în weekend.

„Mă gândesc cât timp voi putea să conduc”, a mărturisit el.

„Știu că dacă mă pensionez astăzi, vom putea să facem lucrurile să meargă… Dar totul devine din ce în ce mai scump”.

Cu toate dificultățile, bărbatul rămâne optimist și spune că nu este „prea îngrijorat pentru viitor”, însă continuă să muncească pentru a-și menține stabilitatea financiară și pentru a lăsa ceva moștenire copiilor săi.

