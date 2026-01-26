Dotări auto 2026: Ce riști fără trusa medicală, triunghiurile reflectorizante și stingătorul de incendiu

Toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie dotate obligatoriu cu trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologate.

Potrivit articolului 8 din OUG nr. 195/2002, șoferii care nu respectă această obligație riscă sancțiuni încadrate în clasa a II-a, ceea ce înseamnă amenzi între 810 și 1.012,5 lei, echivalentul a 4-5 puncte amendă, anunță publicația Observatorul Prahovean.

Valoarea unui punct amendă este de 202,5 lei. Șoferii pot beneficia de reducerea la jumătate a minimului amenzii, dacă aceasta este achitată în termen de 15 zile, respectiv 405 lei.

Ce trebuie să conțină trusa de prim ajutor

Triunghiurile reflectorizante sunt necesare pentru semnalizarea opririlor de urgență sau a defecțiunilor tehnice. Acestea trebuie să fie omologate, lucru indicat de marcajul «E» și codul țării care a acordat omologarea, conform Registrului Auto Român (RAR). La fel, stingătorul auto trebuie să fie verificat și întreținut periodic. Trusa de prim ajutor, un alt element obligatoriu, include soluție dezinfectantă, bandaje, plasturi, medicamente de bază, vată medicinală, mănuși de unică folosință și bandă adezivă. În plus, legislația rutieră prevede utilizarea obligatorie a anvelopelor de iarnă pe drumurile acoperite cu zăpadă.

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate cauciucurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă, respectiv între 1.822,5 lei – 4.050 de lei”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române, la Digi 24.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, anvelopele de iarnă trebuie să fie omologate în conformitate cu Directiva 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992.

Amenzile rutiere în România

Amenzile rutiere sunt împărțite în cinci clase, în funcție de gravitatea încălcării regulilor de circulație:

clasa I (2 – 3 puncte de amendă) = 405 lei – 607,5 lei;

clasa a II-a (4 – 5 puncte de amendă) = 810 lei – 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 – 8 puncte de amendă) = 1.215 lei – 1.620 de lei;

clasa a IV-a (9 – 20 de puncte de amendă) = 1.822,5 lei – 4.050 de lei;

clasa a V-a (21 – 100 de puncte de amendă) = 4.252,5 lei – 20.250 de lei.

Nepurtarea centurii de siguranță va fi sancționată cu minimum 405 lei, în timp ce folosirea telefonului mobil la volan fără dispozitiv hands-free poate atrage o amendă de până la 1.620 de lei.

Metode de verificare a punctelor de penalizare

Conform OUG 195/2002, „titularul permisului de conducere are dreptul să obțină istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice în una din următoarele modalități:

de pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române;

de la orice structură de poliție rutieră”.

Prima variantă este metoda clasică, care presupune deplasarea la Poliție, depunerea unei cereri și revenirea pentru obținerea unui răspuns.

Cea mai simplă metodă prin care poți afla aceste informații este, începând de anul trecut, interogarea online a două portaluri care au acces la baza de date a poliției rutiere: hub.mai.gov.ro (unde, pentru obținerea datelor de logare este necesară o deplasare la poliție), fie pe ghiseul.ro (nu este nevoie de deplasare la autorități).

Pentru a verifica punctele de penalizare prin ghiseul.ro, este necesară autentificarea sau crearea unui cont nou. Procesul de creare a contului este simplu și intuitiv.

