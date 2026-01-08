Drumarii, mesaj pentru șoferii nerăbdători din trafic

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a transmis un mesaj ironic pe rețelele sociale, postând și un videoclip cu mai multe mașini aflate între utilajele de deszăpezire: „Nu uitați! După ce se depășește bateria de utilaje, se procedează la realizarea unei fotografii, eventual de către șofer, si se postează cu unul din mesajele: «drumarii dorm», «i-a luat iarna prin surprindere»”.

Drumarii le cer șoferilor să nu mai depășească utilajele aflate în acțiune.

„Acum, lăsând gluma la o parte, revenim cu rugămintea: NU MAI DEPĂȘIȚI UTILAJELE ÎN ACȚIUNE!”, au precizat reprezentanții DRDP Craiova, care au postat și imagini video de pe DEx12 Craiova-Pitești, de joi dimineață.

„Vă garantăm că în fața utilajelor o să găsiți zăpadă pe carosabil, credeți-ne pe cuvânt”, au mai adăugat drumarii.

ANM anunță zăpadă, polei și ger până sâmbătă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de zăpadă, polei și ger valabilă de joi, 8 ianuarie, ora 10.00 până sâmbătă, 10 ianuarie, ora 10.00.

„Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3-10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei”, informează ANM.

În perioada menționată, vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45-65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60-80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

„Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade Celsius, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8… 10 grade Celsius”, se mai arată în informarea meteo.

