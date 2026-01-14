Transportatorii vor bloca granițele Schengen

Șoferii de camioane din Bosnia și Herțegovina și Serbia au anunțat că, în data de 26 ianuarie, vor bloca toate punctele de frontieră destinate transportului de marfă către țările din Spațiul Schengen.

Protestul este cauzat de problemele generate de noul sistem european Entry-Exit System (EES), care înregistrează intrările și ieșirile transportatorilor din Spațiul Schengen.

Potrivit șoferilor de TIR, măsura vine după ce Bruxelles-ul nu a ținut cont de solicitările și propunerile acestora privind simplificarea procedurilor la frontieră.

„Importul și exportul se vor opri complet”

Președintele Asociației pentru Transport Internațional din Serbia, Neđo Mandić, a explicat pentru Euronews Serbia că protestele nu vor afecta punctele de frontieră pentru pasageri, ci exclusiv terminalele de marfă. „Protestele nu se referă la punctele de trecere pentru pasageri, ci exclusiv la terminalele de marfă, unde camioanele vor fi parcate astfel încât să nu fie posibil, în niciun moment, intrarea sau ieșirea mărfurilor”, a declarat Mandić, citat de publicația insajder.net.

Acesta a avertizat că efectele vor fi imediate și severe: „Practic, importul și exportul se vor opri complet, iar lanțurile de aprovizionare fără transportatorii noștri nu pot funcționa”.

Potrivit lui Mandić, transportatorii încearcă de aproape doi ani să rezolve problema pe cale diplomatică, prin intermediul Comisiei Europene și al autorităților din Serbia și Bosnia și Herțegovina. „În tot acest timp nu s-a întâmplat nimic. Am acordat un termen de o lună și jumătate pentru rezolvarea problemei, însă fără niciun rezultat. De aceea am decis să recurgem la măsuri de protest mai drastice”, a mai spus acesta.

Ce este noul sistem EES, principalul motiv al protestului

Motivul principal al nemulțumirii este intrarea în vigoare a noului sistem de evidențiere a intrărilor și ieșirilor, care permite monitorizarea strictă a duratei de ședere în Spațiul Schengen.

Conform regulilor Schengen, cetățenii statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene pot petrece maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile în Spațiul Schengen.

Transportatorii susțin că această regulă este adaptată vizitelor turistice, dar nu ține cont de specificul activității șoferilor profesioniști, care tranzitează frecvent mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Șoferii de TIR avertizează că aplicarea strictă a regulilor ar putea afecta grav funcționarea transportului rutier internațional de marfă și ar putea produce blocaje majore în lanțurile de aprovizionare.

Serbia are un deficit de peste 20.000 de șoferi profesioniști

Serbia are, în prezent, un deficit de aproximativ 20.000 de șoferi profesioniști din categoriile C și D, iar una dintre marile probleme a ultimilor cinci ani a fost costul destul de ridicat pentru obținerea unui permis de conducere profesional.

„Practic, este un dezastru în devenire. În viitorul apropiat vom avea o problemă uriașă: lipsă de șoferi profesioniști, deoarece va urma ieșirea naturală a unui număr mare dintre ei la pensie. Pentru a amortiza toate acestea avem nevoie de 5.000 de șoferi noi pe an, asta e matematică simplă. Totuși, nici tabloul demografic nu este în favoarea noastră. De la foștii 100.000 de elevi din clasa I de liceu, suntem acum la 60.000. Nu este realist să ne așteptăm ca 7-8% din acest număr să aleagă profesia de șofer profesionist“, a declarat Goran Aleksić, directorul general al Asociației „Srbijatransport”, într-un interviu pentru Blic.

Aleksić susține că reglementările Uniunii Europene au impus obligația ca toți șoferii să dețină un permis CPC pentru a putea efectua transport profesional de mărfuri sau pasageri. Obținerea acestui permis, care a început să fie eliberat acum cinci ani, nu a fost deloc ieftină, aproximativ 1.500 de euro, ceea ce a creat o problemă suplimentară pe piață.

Una dintre modalitățile de amortizare a deficitului intern este „importul” de șoferi profesioniști din străinătate, în principal din țările asiatice. Spre deosebire șoferii sârbi, conform legilor internaționale, ei obțin permisul automat, dacă au obținut permisul de conducere profesional până în 2020.

