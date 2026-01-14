Transportatorii vor bloca granițele Schengen

Șoferii de camioane din Bosnia și Herțegovina și Serbia au anunțat că, în data de 26 ianuarie, vor bloca toate punctele de frontieră destinate transportului de marfă către țările din Spațiul Schengen.

Protestul este cauzat de problemele generate de noul sistem european Entry-Exit System (EES), care înregistrează intrările și ieșirile transportatorilor din Spațiul Schengen.

Potrivit șoferilor de TIR, măsura vine după ce Bruxelles-ul nu a ținut cont de solicitările și propunerile acestora privind simplificarea procedurilor la frontieră.

„Importul și exportul se vor opri complet”

Președintele Asociației pentru Transport Internațional din Serbia, Neđo Mandić, a explicat pentru Euronews Serbia că protestele nu vor afecta punctele de frontieră pentru pasageri, ci exclusiv terminalele de marfă. „Protestele nu se referă la punctele de trecere pentru pasageri, ci exclusiv la terminalele de marfă, unde camioanele vor fi parcate astfel încât să nu fie posibil, în niciun moment, intrarea sau ieșirea mărfurilor”, a declarat Mandić, citat de publicația insajder.net.

Acesta a avertizat că efectele vor fi imediate și severe: „Practic, importul și exportul se vor opri complet, iar lanțurile de aprovizionare fără transportatorii noștri nu pot funcționa”.

Potrivit lui Mandić, transportatorii încearcă de aproape doi ani să rezolve problema pe cale diplomatică, prin intermediul Comisiei Europene și al autorităților din Serbia și Bosnia și Herțegovina. „În tot acest timp nu s-a întâmplat nimic. Am acordat un termen de o lună și jumătate pentru rezolvarea problemei, însă fără niciun rezultat. De aceea am decis să recurgem la măsuri de protest mai drastice”, a mai spus acesta.

Ce este noul sistem EES, principalul motiv al protestului

Motivul principal al nemulțumirii este intrarea în vigoare a noului sistem de evidențiere a intrărilor și ieșirilor, care permite monitorizarea strictă a duratei de ședere în Spațiul Schengen.

Conform regulilor Schengen, cetățenii statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene pot petrece maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile în Spațiul Schengen.

Transportatorii susțin că această regulă este adaptată vizitelor turistice, dar nu ține cont de specificul activității șoferilor profesioniști, care tranzitează frecvent mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Șoferii de TIR avertizează că aplicarea strictă a regulilor ar putea afecta grav funcționarea transportului rutier internațional de marfă și ar putea produce blocaje majore în lanțurile de aprovizionare.

Serbia are un deficit de peste 20.000 de șoferi profesioniști

Serbia are, în prezent, un deficit de aproximativ 20.000 de șoferi profesioniști din categoriile C și D, iar una dintre marile probleme a ultimilor cinci ani a fost costul destul de ridicat pentru obținerea unui permis de conducere profesional.

„Practic, este un dezastru în devenire. În viitorul apropiat vom avea o problemă uriașă: lipsă de șoferi profesioniști, deoarece va urma ieșirea naturală a unui număr mare dintre ei la pensie. Pentru a amortiza toate acestea avem nevoie de 5.000 de șoferi noi pe an, asta e matematică simplă. Totuși, nici tabloul demografic nu este în favoarea noastră. De la foștii 100.000 de elevi din clasa I de liceu, suntem acum la 60.000. Nu este realist să ne așteptăm ca 7-8% din acest număr să aleagă profesia de șofer profesionist“, a declarat Goran Aleksić, directorul general al Asociației „Srbijatransport”, într-un interviu pentru Blic.

Aleksić susține că reglementările Uniunii Europene au impus obligația ca toți șoferii să dețină un permis CPC pentru a putea efectua transport profesional de mărfuri sau pasageri. Obținerea acestui permis, care a început să fie eliberat acum cinci ani, nu a fost deloc ieftină, aproximativ 1.500 de euro, ceea ce a creat o problemă suplimentară pe piață.

Una dintre modalitățile de amortizare a deficitului intern este „importul” de șoferi profesioniști din străinătate, în principal din țările asiatice. Spre deosebire șoferii sârbi, conform legilor internaționale, ei obțin permisul automat, dacă au obținut permisul de conducere profesional până în 2020.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

Aberația noului sistem de impozitare a mașinilor. Taxe crescute pentru mașina Euro 6 cu motor mic și scăzute pentru „tancuri” cu Euro 3
Exclusiv
Știri România 10:00
Aberația noului sistem de impozitare a mașinilor. Taxe crescute pentru mașina Euro 6 cu motor mic și scăzute pentru „tancuri” cu Euro 3
Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026. Pe ce loc este România
Știri România 08:27
Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026. Pe ce loc este România
Parteneri
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Adevarul.ro
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Stiri Mondene 10:15
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Dan Negru nu se bucură că Pro TV va difuza seriale în locul emisiunii „La Măruță”: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată, acu’ niște ani”
Stiri Mondene 10:00
Dan Negru nu se bucură că Pro TV va difuza seriale în locul emisiunii „La Măruță”: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată, acu’ niște ani”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
ObservatorNews.ro
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax.ro
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Brazilianul dorit de Mihai Rotaru a semnat în Polonia
Fanatik.ro
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Brazilianul dorit de Mihai Rotaru a semnat în Polonia
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei