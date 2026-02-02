Pe 31 ianuarie 2026, în jurul orei 9.25, pe strada Brăilei din Galați, un autoturism care circula cu 76 km/h a ignorat semnalul regulamentar de oprire. Șoferul a accelerat pentru a scăpa de controlul poliției, dar a fost oprit după o scurtă urmărire.

Conducătorul auto, un bărbat de 76 de ani din localitatea Independența, avea dreptul de a conduce suspendat pentru fapte similare.

Testele pentru consum de alcool și substanțe psihoactive au avut rezultate negative.

Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Galați.

Un alt incident a avut loc pe 1 februarie 2026, la ora 2.45, pe strada Mihai Bravu din Galați.

Un autoturism care se deplasa cu viteză a ignorat semnalul de oprire al polițiștilor și, în încercarea de a fugi, a intrat în gardul unui imobil și într-o conductă de gaz, în zona intersecției cu strada Episcop Melchisedec Ștefănescu.

După verificări, polițiștii au constatat că șoferul, un bărbat de 38 de ani din Galați, avea dreptul de a conduce suspendat pentru condus sub influența alcoolului.

Mai mult, acesta a refuzat atât testarea cu aparatele poliției, cât și recoltarea de probe biologice.

Ca urmare, s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și refuzul prelevării de mostre biologice. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Nerespectarea semnalelor polițiștilor rutieri și conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat reprezintă infracțiuni grave care pun în pericol siguranța rutieră, iar astfel de fapte vor fi sancționate ferm, conform legii”, a transmis IPJ Galați.