Mai precis, scopul activității care a avut loc pe 26 august 2025 și s-a derulat în cadrul Campaniei naționale de prevenire „E timpul să nu mai dăm și noi ceva“ a fost acela de informare a participanților la trafic despre consecințele implicării în fapte de corupție, competențele instituționale ale Direcției Generale Anticorupție și modalitățile legale de sesizare a unor astfel de fapte.

De asemenea, s-au împărțit materiale preventive, cu scopul de a populariza sistemul telefonic Call Center Anticorupție- – 0800.806.806 și a fost transmis mesajul referitor la rolul pe care Direcția Generală Anticorupție îl are, de 20 de ani, în promovarea integrității, fiind subliniată importanța sprijinului acordat de cetățeni în reducerea acestui fenomen.

De asemenea, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Iași și polițiștii rutieri au interacționat direct cu numeroși participanți la trafic, atât conducători auto, cât și pasageri. Le-au oferit recomandări, dar și răspunsuri la întrebările adresate.

Totodată, s-au popularizat și datele de contact ale Serviciului Județean Anticorupție Iași, respectiv municipiul Iași, str. Zugravi nr. 64, telefon 0232.301.206, fax 0232.211.866, e-mail iasi.dga@mai.gov.ro.

Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) şi platforma Stop Contrabanda au lansat, vineri, 13 decembrie 2024, campania naţională de prevenire a corupţiei „E timpul să nu mai dăm şi noi ceva”, în contextul în care darea sau luarea de mită sunt pedepsite cu închisoarea a transmis Poliția Română.

