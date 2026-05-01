În schimb, proprietarii de autovehicule electrice înmatriculate în Capitală vor putea staționa fără a plăti, în parcările publice din București.

Parcare gratuită pentru mașinile electrice, până pe 31 decembrie 2027

Și în cazul lor, facilitatea este valabilă până la 31 decembrie 2027 și poate fi accesată doar de vehiculele înregistrate în baza de date a operatorului care gestionează parcările publice.

„Înregistrarea se face la cerere, iar operatorul are obligația să soluționeze solicitările în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea documentației complete”, se arată în hotărâre.

Măsura a fost inițial introdusă pentru a încuraja mobilitatea sustenabilă, oferind gratuitate și posesorilor de mașini hibride.

Totuși, raportul de specialitate al CGMB arată că numărul mașinilor eligibile a depășit capacitatea parcărilor administrate de Compania Parking, ceea ce a impus limitarea acestei facilități.

Tot de astăzi, conform aceleiași decizii, jurnaliștii nu mai beneficiază de gratuitate la parcările publice sau la accesul în instituțiile de cultură din București.

Primarul general Ciprian Ciucu a justificat aceste măsuri prin necesitatea de a gestiona mai eficient resursele limitate ale orașului.

„Numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile”, a explicat edilul.

Totodată, Ciucu a subliniat caracterul pragmatic al deciziei, considerând-o esențială pentru echilibrarea bugetului municipalității. „Eu însumi dețin o mașină hibrid”, a adăugat primarul, subliniind că măsura se aplică fără excepții.

Câte mașini sunt în România

În 2025, numărul total de vehicule aflate pe șoselele din România a trecut pentru prima dată de 11 milioane, incluzând 8,77 de milioane de autoturisme, 1,14 milioane de vehicule comerciale ușoare și alte 1,3 milioane de vehicule diverse (motociclete, camioane, remorci, tractoare).

Creșterea anuală a fost de 4%, mai lentă decât în anii anteriori. Evoluția parcului auto ridică numeroase semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea sa.

Ponderea ridicată a vehiculelor vechi și predominanța motoarelor diesel pun o presiune suplimentară asupra calității aerului și siguranței rutiere din România, probleme care necesită măsuri urgente pentru a fi soluționate.

