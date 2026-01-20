Poliția Locală va acorda amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea

Ciprian Ciucu a precizat că, în prezent, serviciul de parcări este „o glumă”. El susține că pentru un loc de parcare se încasează, în medie, doar două din 12 ore.

„Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore. De ce? Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajații firmei de parking neavând calitatea de agenți constatatori) și din cauza avalanșei de gratuități”, a scris primarul pe Facebook, marți, 20 ianuarie.

Din acest motiv, începând cu această săptămână, Poliția Locală a Municipiului București va fi cea care va aplica amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea.

„Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi. De asemenea, Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, «OZN-urile», cum li se spune popular care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)”, a adăugat el.

100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare

Edilul mai spune că un alt motiv pentru nivelul scăzut al încasărilor îl reprezintă numărul mare de gratuități.

„Aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens. Peste de 5.000 de mașini ale presei au gratuități. Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici există și un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu această destinație, conform legii”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

De asemenea, există și 86.000 de mașini electrice și hibride, care „se bat” pe cele circa 40.000 de locuri de parcare.



„Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere, pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în piuneze. Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget și poate… parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”, a mai declarat primarul general al Capitalei.



Ciucu a mai precizat că i-a cerut viceprimarului Stelian Bujduveanu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcționeze în Inelul Central. Cu toate acestea, o decizie finală va fi luată după discuții cu primarii sectoarelor, a mai spus el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE