Este cea mai mare captură de cocaină din acest an în Vlissingen

Valoarea pe piață este estimată între 130 și 140 de milioane de euro. Drogurile au fost transportate din America de Sud și descoperite pe 27 februarie. Informațiile primite indicau o încărcătură suspectă de banane trimisă din Ecuador spre Vlissingen. La controlul efectuat la vamă, pachetele cu droguri au fost descoperite.

A doua zi, două camioane au fost conduse de doi șoferi români către depozitul din Ulvenhout. Acolo au fost arestați cinci bărbați: Richard H., în vârstă de 50 de ani, din Dalfsen; Hidde G. (47 de ani), din Hilversum; Barend van de S. (54 de ani), din Hoevelaken; și cei doi șoferi, frați de 31 și 30 de ani. Ultimii doi au fost eliberați.

Există însă o solicitare către justiția din România pentru ca șoferii să fie din nou interogați. Procurorul trebuie încă să decidă dacă va intenta proces împotriva lor. Același lucru este valabil și pentru proprietarul depozitului, arestat ulterior, dar și el eliberat între timp.

Elementul-cheie în anchetă

O probă importantă în anchetă o constituie telefonul Google Pixel, aruncat în grabă, al unuia dintre suspecți. Din acesta ar reieși că bărbații s-au ocupat anterior de acțiuni similare sau aveau de gând să o facă.

Următoarea ședință pregătitoare este programată pentru 4 noiembrie.

De asemenea, un șofer român de TIR prins cu droguri de 190 de milioane de euro în camion, după ce poliția olandeză a primit un pont despre transport.



