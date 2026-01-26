Demisie și interviuri pentru un nou job

Zilele trecute, Cosmin a închis pentru ultima oară o portieră de cabina de TIR pe care a deschis-o timp de aproape trei ani. Ultima decopertare, ultima încărcare și o cabină lăsată lună, un gest de respect față de mașina care nu l-a lăsat niciodată la greu. Volvo-ul său din 2021, cu motor de 500 CP, a „tras” zeci de tone de granule de plastic și materiale de canalizare prin toată Europa, menținând un consum onorabil de 28,5 litri/100 km. Dar pentru Cosmin, tehnologia de ultimă oră nu a mai putut compensa rutele tot mai obositoare și lipsa contractelor directe.

Povestea lui Cosmin este oglinda pieței de transport din 2026. Acesta a pus în balanță două oferte care definesc extremele profesiei: un program avantajos de muncă și un salariu mai mic, sau o remunerație mai mare și program încărcat. Șoferul, care administrează pagina de Facebook Povești de prin parcări, cu 289.000 de urmăritori, a povestit că vineri, 23 ianuarie, a mers la două interviuri, după ce și-a dat demisia de la firma din Italia pentru care lucra.

„Interviurile le-am făcut să ne cunoaștem, să vorbim despre tipurile de transport, așteptările lor și ale mele, rute și cam ce se discută când te duci să vorbești la o firmă de transport pentru a te angaja”, explică șoferul român.

A refuzat salariul de 3.600 de euro

Apoi, el oferă urmăritorilor lui detalii despre ce urma efectivă să facă: „Prima firmă se numește Asolo TIR, unde am cunoscut un patron pasionat de camioane, ce participă cu camioanele lui la truck show-uri. De puțin timp a cumpărat o altă firmă de transport și voia să mă plaseze acolo. Munca nu este grea, fiind vorba despre transport de mobilă paletizat, cu încărcare de la fabrică și o singură descărcare pe la centrele logistice, apoi înapoi la fabrică cu marfa sau ambalajele încărcate unde ai și descărcat”.

Cosmin recunoaște că ceea ce i s-a oferit la primul interviu e „o muncă liniștită, ușoară, cu tandemul. Salariul, îmi spusese că ar fi 2.900-3.000 plus al treisprezecelea și al paisprezecelea salariu, lucrând de luni până vineri cu o medie de două nopți în cabină pe săptămână”.

Al doilea interviu, după cum povestește șoferul, a fost la o altă firmă din Italia, Full Service, care are camioane frigorifice. „Aici condițiile sunt diferite, dar camioanele sunt niște bijuterii, fără limitator; cei care le cunosc sau le-au văzut știu despre ce vorbesc. Se pleacă câte două săptămâni, două zile acasă, apoi iar două săptămâni, prin toată Europa. Din ce mi-a spus, se transportă de toate, de la carne la cârlig până la legume, fructe și marfă la -24. Salariul este ok; din ce mi-a spus, ajung pe la 3.600 plus al treisprezecelea și al paisprezecelea salariu. Doar că, pentru banii ăia, regulile sunt destul de stricte. Mi-au plăcut extraordinar de mult camioanele lor, dar totuși nu este ceea ce caut eu”.

Deși tentația banilor pare că este mare, Cosmin a ales liniștea. „Locuri de muncă sunt, trebuie doar să cauți să faci ceea ce-ți place, pentru că petreci destul timp în cabină”, spune el.

Radiografia salariilor șoferilor de TIR în UE și România

Situația lui Cosmin nu este izolată. Deficitul de șoferi profesioniști în Europa continuă să crească, presiunea fiind resimțită în toate statele membre. Salariile în Uniunea Europeană pentru șoferii de camion, exprimate în sume brute medii/an, arată în 2026 diferențele dintre statele membre, care rămân marcante.

Luxemburg e lider detașat, cu un salariu mediu anual de aproximativ 61.735 € (circa 30 €/oră). În Germania, salariul mediu se situează în jurul a 46.500 €, dar șoferii experimentați (peste 10 ani) pot depăși 57.700 € pe an.

Olanda și Belgia oferă pachete competitive, similare Germaniei, cu medii anuale între 47.000 € și 52.000 €. Iar în Italia și Franța salariile anuale variază între 35.000 € și 37.000 €.

Realitatea din România

În România, deși salariul mediu net la nivel național este de aproximativ 5.100 de lei, șoferii de transport internațional (TIR) joacă într-o altă ligă financiară, datorită diurnelor.

O analiză a veniturilor lunare nete arată că aproximativ 80% dintre șoferii de camion din România câștigă între 4.400 de lei și 12.300 de lei. Se estimează la circa 77.660 de lei media brută anuală, însă pentru transportul internațional, suma totală încasată (salariu + diurnă) poate ajunge la pachetele de 3.000 – 3.600 € menționate de Cosmin.

Un aspect important menționat de postarea lui Cosmin este primirea celui de-al 13-lea și chiar al 14-lea salariu. Nu este obligatoriu prin lege în sectorul privat din România, fiind un bonus de loialitate sau o primă de final de an oferită de angajatorii care vor să rețină personalul calificat. Aceste beneficii sunt folosite ca instrumente de negociere, transformând o ofertă lunară mai mică într-un pachet anual mult mai atractiv pe termen lung.

Pasiunea, peste profit

Pentru șoferi precum Cosmin, meseria nu se mai rezumă doar la numărul de kilometri parcurși sau la mărimea diurnei. Alegerea sa de a refuza „bijuteriile” firmei Full Service în favoarea tandemului de la Asolo TIR subliniază o schimbare de paradigmă: șoferul profesionist din 2026 își caută respectul, timpul liber și o muncă ce îi oferă satisfacție personală, nu doar un cont plin.

După cum spune chiar el înainte de a semna noul contract: „Drumuri bune!”, o urare care, în noua sa etapă, înseamnă mai mult decât drumuri libere, înseamnă echilibru.

Articol realizat cu suportul Inteligenței Artificiale. Unele informații din acest articol au fost sumarizate din documente oficiale și surse deschise cu Gemini, asistentul AI de la Google.

Un șofer român de TIR a refuzat 3.600 de euro salariu în Italia: „Plus al treisprezecelea și al paisprezecelea, dar totuși nu este ceea ce caut eu”

Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Știri România 11:24
Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Crima din Timiș comisă de copii și dezbaterea despre reducerea vârstei de la care se poate răspunde penal. Ce spun parlamentarii care au puterea să schimbe legea
Analiză
Știri România 11:15
Crima din Timiș comisă de copii și dezbaterea despre reducerea vârstei de la care se poate răspunde penal. Ce spun parlamentarii care au puterea să schimbe legea
Bella Santiago suportă cu greu despărțirea de soțul ei, aflat la „Survivor România". „Am activat gelozia din mine"
Stiri Mondene 11:41
Bella Santiago suportă cu greu despărțirea de soțul ei, aflat la „Survivor România". „Am activat gelozia din mine"
Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?"
Stiri Mondene 11:04
Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?"
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul"
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul"
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
