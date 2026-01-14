Amenzile se majorează dacă nu sunt plătite în termen de 3 luni

În ceea ce îi privește pe șoferi, proiectul prevede majorarea amenzilor contravenționale cu 30% dacă acestea nu sunt achitate în termen de trei luni, iar după șase luni de întârziere se aplică o nouă creștere de 30%.

Astfel, o amendă inițială de 1.000 de lei ar ajunge la 1.300 de lei după trei luni și la 1.690 de lei după șase luni, ceea ce înseamnă o majorare totală de 69%.

Totodată, șoferii care nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce.

Permisul poate fi recuperat doar după plata tuturor datoriilor către bugetul de stat

Mai mult, permisul suspendat va putea fi recuperat numai după achitarea tuturor datoriilor către bugetul local.

Noile reglementări prevăd că, în cazul în care conducătorul auto face dovada plății integrale a obligațiilor restante, inclusiv a amenzii care a dus la suspendarea permisului, perioada de suspendare ar putea fi redusă.

La expirarea perioadei de suspendare, pentru a reintra în posesia permisului de conducere, titularul va trebui să prezinte dovada achitării tuturor creanțelor rezultate din amenzile contravenționale primite în calitate de șofer.

Diferențiere clară a sancțiunilor

Proiectul mai introduce și ajustarea nivelului amenzilor în funcție de autoritatea care le emite și de gravitatea faptei, fiind majorate limitele maxime pentru autoritățile județene, cele ale Municipiului București și pentru administrațiile locale.

Măsura urmărește o diferențiere mai clară a sancțiunilor și o adaptare la realitățile economice și sociale actuale.

De asemenea, documentul permite organelor fiscale locale să cesioneze creanțele provenite din amenzi neachitate către executori judecătorești sau firme specializate în recuperare, pentru a încasa sumele datorate, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și a unui profit. Condițiile cesiunii vor trebui stabilite prin contract.

În plus, proiectul prevede că persoanele care au datorii la bugetul de stat nu vor putea efectua tranzacții privind bunuri precum autoturismele sau imobilele.

În prezent, proiectul de lege se află în dezbatere publică și urmează să fie adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament.