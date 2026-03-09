Creșteri suplimentare de prețuri la pompele din Ungaria

Temerile privind noi creșteri de prețuri, alimentate de conflictul iranian, au determinat o grabă către benzinării în ultimele zile.

Nu toate au putut face față creșterii cererii, ceea ce a dus la restricții de combustibil: unele benzinării plafonează achizițiile la 30 de litri pe vehicul pe zi, în timp ce la altele motorina s-a epuizat deja.

Șeful MOL, Zsolt Hernádi, a remarcat deficitul de motorină din Europa Centrală, anticipând primul impact al războiului asupra prețului și disponibilității acestui combustibil.

De la izbucnirea războiului din Iran, prețurile la benzină au crescut cu aproximativ 22-30 de forinti pe litru, iar cele la motorină – cu 29-48 de forinti.

MOL, de exemplu, a majorat prețurile de cinci ori pe săptămână, ceea ce a făcut ca benzina să fie mai scumpă cu 20 de forinti și motorina cu 39 de forinti. Se așteaptă noi creșteri în zilele următoare, potrivit RTL Híradó.

Ce vrea să facă Viktor Orbán

Viktor Orbán a convocat o ședință extraordinară de cabinet după ce prețul motorinei și benzinei a crescut vertiginos din cauza închiderii conductei Friendship și a războiului din Orientul Mijlociu. Potrivit lui Orbán, suspendarea transportului prin conducta Friendship reprezintă o amenințare nu numai pentru Ungaria, ci și pentru întreaga Uniune Europeană.

„Trebuie să împiedicăm creșterea prețului motorinei și benzinei în Ungaria la niveluri insuportabile”, a declarat prim-ministrul.

„Pentru a evita pericolul, avem nevoie de două decizii. Trebuie să revizuim și să suspendăm toate sancțiunile asupra energiei rusești în întreaga Europă”, a declarat Orbán în videoclipul său de luni, adăugând că a inițiat acest demers printr-o scrisoare adresată astăzi Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Acasă, trebuie să împiedicăm creșterea prețurilor la motorină și benzină la niveluri insuportabile”, a adăugat el.

În acest scop, a convocat o ședință extraordinară de guvern pentru această după-amiază. Nu este exclus ca acest lucru să ducă la reintroducerea înghețării prețurilor la benzină, la care premierul a făcut deja aluzie în interviul său radio de vineri, săptămâna trecută.