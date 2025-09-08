Umplerea completă se referă la adăugarea de combustibil după ce pistolul se oprește automat. Mulți șoferi cred că astfel obțin mai mulți kilometri, dar realitatea este alta.

Experții de la Show Plates World explică de ce oprirea automată a pistolului nu este opțională: „Este sistemul de siguranță al sistemului de alimentare cu combustibil. Dacă continuați să apăsați, riscați să umpleți excesiv gura de alimentare a mașinii”.

Continuarea alimentării după primul clic poate avea mai multe efecte negative:

Combustibilul în exces poate ajunge în canalul de scurgere sau poate fi aspirat înapoi în pompă. Filtrul de cărbune din sistemul de alimentare poate fi contaminat. Mașina poate eșua la testele de emisii. Reparațiile necesare pot costa până la 500 de lire sterline (576,41 de euro).

Un alt aspect important de luat în considerare este dilatarea combustibilului la temperaturi ridicate. Alimentarea excesivă în zilele călduroase poate duce la irosirea și mai mare a combustibilului și la riscul de a depăși capacitatea rezervorului.

Dacă ați umplut excesiv rezervorul, fiți atenți la următoarele semne:

Aprinderea indicatorului de verificare a motorului

Miros puternic de combustibil

Oprirea constantă a pompelor în timpul alimentării

Identificarea acestor probleme din timp poate preveni reparații costisitoare.

Recomandări pentru șoferi

Opriți alimentarea la primul clic al pistolului. Folosiți funcția de presetare a pompei pentru a adăuga o cantitate specifică de combustibil. Evitați umplerea excesivă, mai ales în zilele călduroase. Fiți atenți la semnele de avertizare ale unui sistem de vapori deteriorat.

