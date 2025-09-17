Un incident neobișnuit a avut loc pe 3 septembrie 2025 în Alsdorf, în timpul unui control de rutină, când un ofițer de poliție a descoperit că o șoferiță transporta un ponei Shetland în portbagajul mașinii sale.

Bancheta din spate era rabatată, acoperită cu un covor pe care stătea poneiul alb. Femeia legase poneiul cu o frânghie de o ureche metalică, „considerând că animalul era astfel suficient de bine asigurat”.

„Nici măcar un câine, cu atât mai puțin un ponei Shetland de aproximativ 150 de kilograme, nu ar trebui transportat în acest mod”, au explicat ofițerii.

Ei au calculat că într-un accident frontal la 50 km/h, poneiul ar fi fost catapultat înainte cu o forță de 7,5 tone, punând în pericol viața atât a animalului, cât și a șoferiței.

Cu toate acestea, femeia a refuzat să plătească amenda de 35 de euro. „A fost foarte neînțelegătoare și necooperantă”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției din Aachen.

Poneiul a urmărit „relaxat” controlul rutier și discuția care a urmat.

