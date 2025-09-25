„Nu am lipit-o complet pentru a o putea îndepărta mai ușor”

Incidentul a avut loc în aprilie, când femeia a făcut un tur al țării împreună cu nepoata sa din Australia. Din Viena, au mers la Salzburg, Innsbruck, Zell am See și Graz. Dar călătoria s-a încheiat cu o factură exorbitantă.

Eva cumpărase o vinietă valabilă 10 zile pentru a circula legal pe autostrăzile austriece. Potrivit site-ului oficial Asfinag, o vinietă pentru această perioadă costă 12,40 euro.

„Am cumpărat, bineînțeles, o vinietă pentru 10 zile, dar nu am lipit-o complet pe parbriz pentru a o putea îndepărta mai ușor”, a explicat ea.

Însă, la câteva săptămâni după călătorie, Eva a primit mai multe amenzi de câte 120 de euro fiecare de la Asfinag.

Ea a contestat amenzile, trimițând fotografii cu vinieta și bonul fiscal, dar fără succes.

Lipirea incorectă egal „vinietă invalidă”

Un purtător de cuvânt al Asfinag a confirmat că vinieta nu a fost lipită corect, așa cum prevede legea, ceea ce a făcut-o invalidă.

Vinieta de 10 zile nu a fost aplicată corect, așa cum era necesar. Din acest motiv, nu a fost valabilă sau utilizabilă. Prin urmare, clientul a primit 3 solicitări de taxare alternativă. A patra nu se referă la vinietă, ci la utilizarea secțiunii Gleinalm a drumului cu taxă.

A plătit de 96,7 ori mai mult

Suma totală a ajuns, astfel, la 1.200 de euro, adică de 96,7 ori mai mult decât prețul unei viniete normale. În cele din urmă, turista a plătit amenda, deși cu reticență, pentru a evita un proces în străinătate.

Cazul evidențiază importanța respectării stricte a regulilor privind vigneta în Austria. Turiștii trebuie să se asigure că lipesc corect vigneta pe parbriz pentru a evita amenzi costisitoare.

Experiența a lăsat însă un gust amar: „Am plătit amenda, de aproape 100 de ori prețul normal. Îmi plăcea Austria. O consideram o țară civilizată și frumoasă, cu multe atracții. Acum s-a terminat!”.

Asfinag a subliniat că nu poate face excepții și că toate cererile de plată a taxelor de înlocuire au fost corecte în acest caz.

