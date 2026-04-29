Filmările din telefon au dus la condamnarea șoferiței

Condamnare definitivă la 4 ani de închisoare pentru o tânără din cantonul Glarus, Elveția, care a circulat cu până la 238 km/h pe autostradă. Conform publicației Tages-Anzeiger, cazul este unul neobișnuit, deoarece femeia nu a fost surprinsă de radare sau în timpul unui control rutier.

Incidentul principal a avut loc în 25 iunie 2021, în jurul orei 23.00, pe autostrada A3, în zona localității Lachen. La volanul mașinii sport a tatălui său, tânăra, atunci în vârstă de 21 de ani, a accelerat până la 238 km/h, depășind limita legală de 120 km/h cu 118 km/h.

În același an, ea a mai comis alte șapte depășiri de viteză, precizează jurnaliștii elvețieni.

Toate aceste abateri însă nu au fost descoperite de camerele radar, ci din filmările găsite de polițiști în telefonul mobil al șoferiței. Înregistrările au ajuns la autorități în cadrul unui alt dosar penal, deschis după o plângere depusă de tânără împotriva fostului iubit.

Clipurile, realizate chiar de ea sau de un pasager, o arătau la volan în timpul curselor de mare viteză. Într-unul dintre videoclipuri, femeia apărea inclusiv conducând în timp ce își scotea piciorul stâng pe geamul mașinii.

Cinci fapte considerate curse ilegale

Șapte dintre cele opt încălcări ale legii rutiere au avut loc pe autostradă, iar cinci au fost considerate curse ilegale. Instanța a reținut că, dacă ar fi existat doar fapta din zona localității Lachen, când șoferița a circulat cu 238 km/h, pedeapsa ar fi fost de 26 de luni de închisoare.

Sentința finală a ajuns însă la patru ani deoarece celelalte depășiri de viteză au fost considerate circumstanțe agravante. De asemenea, va trebui să plătească o amendă de 3.000 de franci elvețieni (aproximativ 3.257 de euro) pentru a acoperi cheltuielile de judecată.

Instanța a ținut cont și de faptul că șoferița nu provocase accidente și nu avea antecedente penale.

Explicația oferită de șoferiță în instanță

În timpul procesului, femeia, în prezent în vârstă de 25 de ani, a declarat că traversa o perioadă emoțională dificilă din cauza fostului iubit. Tânăra le-a spus judecătorilor că viteza o ajuta să „elibereze emoțiile”. Avocații au susținut că între timp s-a schimbat și s-a distanțat de anturajul pasionat de mașini și curse ilegale, însă judecătorii nu au considerat explicațiile credibile.

În Elveția, regulile introduse prin programul Via Sicura prevăd sancțiuni severe pentru depășirile extreme de viteză. Deși legea rutieră a fost parțial relaxată în ultimii ani pentru șoferii aflați la prima abatere, principiul a rămas același: cine conduce cu viteză excesivă este considerat un pericol major, chiar dacă nu produce accident.

La începutul anului, un șofer din Elveția a ajuns să plătească, în urma unui proces care a durat aproape trei ani, circa 2.800 de euro, după ce a fost surprins de radar circulând cu doar 1 km/h peste limita legală.

Care sunt limitele de viteză în România

În România, limitele de viteză depind de tipul drumului, de categoria vehiculului și de faptul că te afli în localitate sau în afara ei. Regulile sunt stabilite de Codul Rutier și de documentele UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România).

În localități:

Limita generală pentru autoturisme și motociclete (categoriile A, B) este 50 km/h .

. Pe anumite sectoare din interiorul localității, administratorul drumului poate stabili până la 80 km/h (cu avizul Poliției Rutiere), dar și limite mai mici (minim 30 km/h pentru autovehicule, 10 km/h pentru tramvaie).

În afara localităților:

Pentru autoturisme și motociclete (A, B):

Autostrăzi : 130 km/h .

: . Drumuri expres : 120 km/h .

: . Drumuri naționale europene (E) : 100 km/h .

: . Alte drumuri naționale, județene, comunale: 90 km/h.

Pentru camioane și autobuze (C, D, D1):

Autostrăzi: 110 km/h .

. Drumuri expres/DN‑E: 90 km/h .

. Alte drumuri: 80 km/h.

Pentru șoferii cu permis de conducere de până la un an sau pentru anumite categorii de vehicule (A1, B1, C1), limitele pot fi mai mici (de exemplu 70-80 km/h în afara localității).

În intersecții nedirijate, curbe periculoase sau în condiții de vreme rea, viteza trebuie redusă chiar și sub limita legală, iar uneori este impusă limita de 30 km/h.

Cu câți km/h pot depăși șoferii limita de viteză fără să fie amendați

În prezent, monitorizarea vitezei automobilelor pe drumurile publice este realizată cu ajutorul anumitor tehnologii, cum ar fi radarele fixe și cele mobile, care sunt calibrate pentru a detecta orice depășire a limitei legale admise. Poliția Rutieră utilizează sute de astfel de radare pentru a măsura viteza cu care se deplasează autovehiculele pe diverse drumuri de pe teritoriul țării.

Este important de știut că aceste dispozitive sunt capabile să măsoare viteza unui autovehicul chiar și de la o distanță de 1.200 de metri.

În același timp, există și camere video, amplasate în anumite puncte strategice, care îi identifică pe șoferii care depășesc limita de viteză, pe cei care nu respectă semnificaţia culorii roşii a semaforului sau a regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată, conduc pe drumurile publice un automobil neînmatriculat ori au un comportament agresiv în trafic.

Există numeroase situații în care șoferii depășesc cu câțiva kilometri limita de viteză. În general, aceste abateri minore nu sunt sancționate de lege, atât timp cât nu se încalcă și alte reguli de circulație. În trecut, se putea depăși viteza maximă admisă cu până la 10 km/h.

Acum însă, această limită a fost redusă la jumătate. Cu alte cuvinte, viteza maximă poate fi depășită cu cel mult 5 km/h. Spre exemplu, pe un drum unde limita de viteză este de 120 km/h, șoferii nu au voie să circule cu mai mult de 125 km/h.

