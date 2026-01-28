În înregistrare, femeia este văzută folosind telefonul cu ambele mâini în timp ce conduce pe șosea. Mașina virează brusc spre marginea drumului și intră într-un șanț.

Înainte de impact, se aud țipete și o încercare de a redobândi controlul asupra vehiculului. După ce mașina s-a oprit direct în șanț, femeia a strigat de furie.

She crashed a Turo rental while texting. Her story? Someone ran me off the road. The dashcam? 20 seconds of her face buried in her phone. Now she's suing @turo, @Meta, @YouTube, and @Reddit for "illegal recording." Personal responsibility is gone. Washington State of course. pic.twitter.com/7HRoNSS64g — Rob Carpenter (@Thewhitesmoke) January 27, 2026

Totuși, în apărarea sa, femeia a declarat proprietarului mașinii că a fost forțată să iasă de pe drum, însă după ce a verificat imaginile obținute de pe camera de bord instalată în vehicul, proprietarul a descoperit adevărul.

„Am fost șocat când am văzut înregistrarea. Credeam ceea ce mi-a spus și mă gândeam că cineva chiar a scos-o de pe șosea. Să o văd atât de evident trimițând mesaje și apoi mințind despre asta mi s-a părut ciudat”, a spus el, relatează MSN.

Femeia a dat în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit, sub pretextul că a fost „înregistrată ilegal” și a cerut despăgubiri.

Experții în siguranță rutieră avertizează constant asupra riscurilor asociate cu folosirea telefonului în timpul condusului, subliniind că acest lucru poate duce la accidente grave și chiar fatale.



