O șoferiță româncă de TIR pleacă în curse alături de cinci pisici în cabină

Povestea Georgetei a devenit rapid virală pe TikTok. Româncă are un camion roz pe care îl conduce. Femeia din Alba postează constant videoclipuri cu viața sa la volan, în cursă, pe drumurile din România.

Un aspect mai puțin obișnuit pentru șoferii de TIR sunt cele cinci pisicuțe care o însoțesc în cabină. Felinele îi sunt alături la fiecare drum și au devenit chiar și ele vedete pe TikTok. Pisicuțele au fost însă și motiv de critici pe TikTok. În timp ce mulți români au fost amuzați de animalele de companie și chiar impresionați de curajul femeii, alții au criticat-o dur pentru că merge cu felinele în cabina TIR-ului.

Totuși, criticile nu au împiedicat-o pe Georgeta să își continue drumul prin Europa. Muncește zilnic și făcea ceea ce îi place, cu ajutoarele de nădejde.

Ce spune Georgeta, șoferița cu cele cinci pisici din cabina TIR-ului

În 2025, Georgeta avea doar trei pisici în cabina camionului roz pe care îl conduce prin țară. Între timp, „familia de feline” s-a extins.

„Lucrez de 13 ani pe camion, am lucrat în Spania vreo nouă ani. Nu am mai rezistat acolo.Am venit acasă și am început să muncesc cu camionul meu prin țară”, a mărturisit aceasta, într-un interviu acordat la Kanal D, în 2025.

Șoferița româncă a fost numită „Barbie de România” tocmai pentru că poartă foarte mult culoarea roz. Femeia și-a vopsit camionul roz și l-a decorat cu animalele sale preferate: pisicile.

Georgeta, criticată dur pentru cele cinci pisici din cabina TIR-ului

Șoferița nu pleacă singură în curse, ci însoțită de cinci pisicuțe: Zmara, Cioco, Nicu, Princess și Mecanicosu. Gestul rău a stârnit un val de reacții pe TikTok, acolo unde Georgeta își postează viața la volan.

„Ce duhoare e acolo”; „Pisicile de ce nu sunt roz?”, „Săraca… eu nu aș fi rezistat, mai ales cu atâtea și litiera aia în nas acolo”; „Eu nu cred că sunt în largul lor pisicile acolo”, „Am auzit că viața pe TIR te înnebunește, dar nici chiar așa”, sunt doar câteva dintre comentariile critice pe care le-a primit femeia.

Iancu Sterp, printre cei care o apreciază pe șoferița româncă pentru munca ei

Deși primește multe critici pentru cele cinci pisici pe care le ține în cabina TIR-ului, Georgeta a fost și lăudată pentru munca ei. Iancu Sterp s-a numărat intre internauții care a recunoscut că o apreciază pe femeia din Alba pentru munca depusă.

„Ești tare, nici în filme n-am văzut așa ceva! Nu băga în seamă oamenii, fiecare oferă ce are în suflet”, a scris Iancu Sterp.

Fratele artistului Culiță Sterp nu este însă singurul care a lăudat-o pe șoferița de camion. „Doamne ce frumusețe, visul oricărei fete”; „Ce tot comentați atâta? Le țineți voi? Aveți voi grijă de ele? Respect acestei femei ca are grijă de ele și le iubește”, „Așa mașina vreau și eu”, „Cât sunt de drăgălașe pisicuțele! Sunt răsfățate”, sunt doar câteva dintre comentariile de susținere pe care le-a primit tânăra.

Românca a vopsit și cabina șoferului în roz, decorată cu pături și abțibilduri cu Hello Kitty

În cabina camionului pe care îl conduce, Georgeta a adus tot ce au nevoie pisicile: litiera, jucării și pătuțuri speciale pentru animalele de companie, toate roz. Femeia are inclusiv volanul roz, iar în patul în care se odihnește ea, trag un pui de somn și cele cinci feline. Nu lipsesc din cabina TIR-ului nici accesoriile cu celebra pisicuță Hello Kitty.

Povestea Georgetei amintește de o altă româncă virală pe TikTok. Adriana Oprea avea 28 de ani în 2021, când povestea ei a devenit virală în mediul online. Tânăra românca era șoferiță pe TIR, iar în pandemie a început să-și documenteze activitatea, realizând clipuri pentru celebra platformă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE