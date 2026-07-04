O șoferiță s-a trezit cu un arc de TIR pe parbrizul mașinii, în timp ce conducea pe o șosea, în Grecia

„Până acum am avut noroc să scap nevătămat”

Incidentele și accidentele rutiere sunt frecvente, alimentând nesiguranța participanților la trafic, relatează publicația grecească Parallaxi.

„Fac zilnic traseul pe șoseaua de centură și de fiecare dată mă tem că voi fi implicat într-un accident. Am văzut numeroase incidente în fața mea sau în spatele meu, iar până acum am avut noroc să scap nevătămat”, a declarat un alt șofer care circulă frecvent pe centură, dar și în vestul orașului.

O șoferiță circula spre vest și, în zona curbei spre Rétziki, într-un punct unde se execută lucrări pentru un proiect, un arc de TIR a apărut din senin în fața ei și a lovit parbrizul mașinii.

Femeia nu a fost rănită, din fericire, deoarece piesa a trecut foarte aproape de capul ei, după ce a spart parbrizul, provocând multe cioburi.

Un vehicul cu macara a lovit partea inferioară a podului Panorama

Tot pe centură, un vehicul cu macara a lovit partea inferioară a podului Panorama în timp ce trecea pe sub el, iar pe șosea au căzut o bucată metalică și schele, provocând avarii la mașini și perturbând traficul.

Un vehicul cu macara a lovit partea inferioară a podului Panorama în timp ce trecea pe sub el. Foto: Parallaxi

În acest context, au fost ridicate întrebări cu privire la marcajele rutiere în cauză.

„Dacă nu există semnalizare clară privind limita de înălțime a vehiculelor care pot trece, șoferul nu este obligat să știe”, a subliniat un șofer, notează publicația menționată.