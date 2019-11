De Mihai Niculescu,

Programele prezentate în premieră de Adobe, în urmă cu câteva zile, se folosesc de inteligența artificială (AI) și permit o serie de funcții revoluționare în privința editării imaginilor, video-urilor și fluxurilor audio.

Funcțiile au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Sneaks Adobe, marți seară, relatează The Verge.

Unul din softurile experimentale este „Go Figure”, care urmărește automat mișcarea unei persoane și o poate transforma în animații rapide.

Însă funcția care a suscitat cu adevărat interesul a fost ABOUT FACE, care arată dacă cineva a intervenit pe o imagine. Cu ajutorul AI, aplicația analizează pixelii unei fotografii, unul câte unul, și realizează o „hartă a căldurii”. În urma analizei, emite un procent de probabilitate ca imaginea să fi fost manipulată cu un soft. În acest moment, instrumentul este dezvoltat pentru a se concentra pe zona feței.

O altă funcție experimentală interesantă este ALL IN All -. Aceasta se aplică unei persoane care face o fotografie de grup și poate chiar ea să apară în imagine. În realitatea, se fac două fotografii, prima făcută chiar de persoana respectivă, și a doua de altcineva, dar având în cadru și prima persoană care a făcut fotografia. Inteligența artificială le combină, rezultând o singură fotografie cu ambele persoane prezente!

SWEET TALK- aplicația experimentală gestionată de AI permite integrarea unui fișier audio cu altul video. Softul „mișcă” buzele și expresia facială a personajului, în concordanță cu vorbele rostite. În mod normal, adaptarea dialogului cu mișcările buzelor personajelor animate este de obicei un proces obositor, relizat de multe ori cadru cu cadru.

AWESOME AUDIO – este o caracteristică pentru Adobe Audition, aplicația de editare audio care scoate zgomotele care distrag atenția din mediul înconjurător. Astfel, înregistrările audio vor suna ca și cum ar fi fost realizate cu un microfon profesionist. De asemenea, poate scoate reverberația excesivă și ecoul, ridicând calitatea audio dintr-un singur clic.

Sursa foto: Pixabay

