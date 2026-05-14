43.000 km și 23 de zile efective de zbor

După 43.000 km și 23 de zile efective de zbor, elvețienii Bertrand Piccard și André Borschberg au încheiat, în iulie 2016, la Abu Dhabi, un ocol al lumii istoric la bordul Solar Impulse 2, zburând zi și noapte doar cu energie solară și fără nicio picătură de combustibil, relatează France Info.

Potrivit companiei hispano-americane, Solar Impulse 2 s-a prăbușit din cauza condițiilor meteorologice în timpul unui zbor pe 4 mai. În momentul în care nu a mai putut să revină la punctul de plecare din Stennis, Mississippi, compania a procedat la „abandonul controlat” al aeronavei la sud de Florida (sud-estul Statelor Unite), conform unui comunicat.

Avionul participa la un exercițiu al marinei americane

După decolarea de pe 26 aprilie, acesta s-a prăbușit în mare pe 4 mai, conform Skydweller Aero, care salută un „record de opt zile și 14 minute, ce validează realitatea unui zbor perpetuu cu energie solară în cadrul unei misiuni militare”, avionul participând la un exercițiu al marinei americane.

Aparatul, de o tonă și jumătate, dar la fel de lat ca un Boeing 747, fusese vândut trei ani mai târziu unei companii, Skydweller Aero, care l-a transformat pentru a-l utiliza ca dronă.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a confirmat accidentul și deschiderea unei anchete printr-o notificare oficială. Întrebată de agenția de presă elvețiană ATS-Keystone, echipa Solar Impulse s-a declarat „întristată de pierderea unui simbol tehnologic”, subliniind totodată că acesta nu mai era „avionul Solar Impulse, deoarece fusese preluat și profund modificat”.