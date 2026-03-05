„Totul face parte din planul divin al lui Dumnezeu”

Potrivit publicației The Guardian, plângerile au fost trimise către organizația Military Religious Freedom Foundation (MRFF), un grup care monitorizează libertatea religioasă în armata SUA. Un subofițer american, citat într-o plângere analizată de The Guardian, susține că superiorii le-au cerut militarilor să transmită trupelor un mesaj clar.

Comandantul unității ar fi spus că războiul împotriva Iranului este parte din planul lui Dumnezeu și ar fi invocat pasaje din Cartea Apocalipsei despre Armaghedon și revenirea lui Iisus Hristos.

Potrivit aceleiași plângeri, soldaților li s-ar fi spus că „Președintele Trump a fost uns de Iisus să aprindă focul semnal în Iran pentru a provoca Armaghedonul și a marca întoarcerea sa pe Pământ.”

Plângerea a fost depusă în numele a 15 militari din aceeași unitate, dintre care 11 creștini, un musulman și un evreu.

Peste 200 de plângeri din toată armata

Military Religious Freedom Foundation susține că a primit peste 200 de plângeri din partea militarilor din mai multe ramuri ale armatei americane. Potrivit organizației, soldații provin din pușcașii marini, forțele aeriene, armata SUA și forțele spațiale.

Președintele MRFF, Mikey Weinstein, veteran al forțelor aeriene americane, spune că fenomenul este îngrijorător.

„Militarii nu sunt într-o poziție în care să se apere singuri. Superiorul lor militar nu este șeful de tură la Starbucks”, a declarat Weinstein pentru The Guardian.

El susține că plângerile arată o creștere a extremismului religios în interiorul armatei americane.

Acuzații de încălcare a separării dintre biserică și stat

Potrivit organizației de supraveghere, mesajele religioase folosite pentru a justifica războiul ar putea încălca principiul separării dintre biserică și stat, unul dintre pilonii sistemului constituțional american. Reclamanții spun că unii comandanți ar fi prezentat conflictul din Iran drept un război „sancționat biblic”, care ar anunța apropierea „sfârșitului timpurilor”.

În articol este menționat și Pete Hegseth, actualul secretar al apărării al SUA, cunoscut pentru pozițiile sale apropiate de naționalismul creștin. Potrivit The Guardian, Hegseth a susținut în trecut doctrina numită „suveranitatea sferei”, o ideologie asociată cu reconstrucționismul creștin, care promovează o societate profund religioasă și patriarhală.

În august 2025, el a redistribuit pe platforma X un segment CNN despre pastorul Doug Wilson, un lider religios conservator care susține că femeile nu ar trebui să ocupe funcții de conducere în armată sau roluri de luptă.

„Aș vrea să văd această națiune ca o națiune creștină și această lume ca o lume creștină”, a declarat Wilson în acel interviu.

The Guardian a solicitat un punct de vedere oficial de la Pentagon cu privire la plângerile depuse de militari. Departamentul Apărării nu a răspuns direct acuzațiilor, ci a transmis în schimb înregistrări publice cu declarațiile lui Pete Hegseth despre operațiunea militară împotriva Iranului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE