Robotul care luptă operat de la distanță

Rușii credeau că rezistența era opusă de zeci de soldați ucraineni instalați pe mai multe poziții și nu reușeau să avanseze nici sub acoperirea ceții. În realitate, ei nu făceau față unei arme secrete al Corpului al Treilea al armatei ucrainene, și anume mitraliera-robot DevDroid TW 12.7.

Vehiculul terestru fără pilot, nu mai mare decât o mașină de tuns iarba, este înarmat cu o mitralieră M2 Browning de calibrul .50 și operat de un soldat aflat până la o distanță de 24 de kilometri.

Arma poate atinge o viteză de 7,9 kilometri pe oră chiar și pe un teren denivelat și folosește un sistem automat de ghidare bazat pe inteligență artificială sau prin telecomandă.

Ukraine’s DevDroid TW 12.7 ground robot held a frontline position for 45 straight days



Armed with a 50-cal M2 🅱️rowning machine gun, the UGV suppressed every Russian advance



Zero casualties, operators controlled it from 2.4 miles away



3rd Assault Brigade: „Robots do not bleed” pic.twitter.com/geqpkjPy1N — Boi Agent One (@boiagentone) January 16, 2026

Comandantul unității a declarat pentru The Telegraph că această realizare marchează un nou capitol în războiul modern, în care asalturile neîntrerupte ale rușilor ar putea fi respinse fără ca vreun soldat să fie pus în pericol.

„Fiecare zi de operațiuni de luptă este, în esență, o actualizare a războiului. Războiul care se desfășoară în prezent în țara noastră este primul și singurul război tehnologic modern din istorie”, spune Mîkola „Makar” Zinkevici.

În opinia sa, „astfel de roboți vor schimba cursul operațiunilor de luptă”.

Whats unfolding in Ukraine is informing the defense technology industry in real time about what future conflicts will demand.



Last week, the Ukrainian 3rd Assault Brigades NC-13 unit loaded a dozen TM-62 anti-tank mines onto a DevDroid TW 12.7, a 125-pound tracked unmanned… pic.twitter.com/wW6vR1aVaG — mickeymiller (@mickeymiller) January 12, 2026

Mîkola „Makar” Zinkevici este comandantul companiei de asalt NC-13, o unitate din cadrul Corpului al Treilea specializată în vehicule terestre fără echipaj.

Potrivit comandantului Zinkevici, compania sa a trimis robotul DevDroid TW 12.7 timp de 45 de zile în mai multe poziții dintr-o locație nedivulgată. Robotul era scos din operațiune la fiecare două zile, timp de patru ore, pentru mentenanță și reaprovizionare, operațiuni efectuate de un echipaj staționat la aproximativ 3,8 km de linia frontului. Fiecare sesiune includea service-ul armelor, reaprovizionarea cu muniție și reîncărcarea bateriei.

Cu o putere de foc continuă, robotul a descurajat atacurile rusești și a protejat soldații din spate.

De asemenea, vehiculul fără pilot este echipat cu inteligență artificială, care îi permite să își stabilească propriul curs pe câmpul de luptă.

Videoclipurile cu robotul în acțiune îl arată mișcându-se pe un teren denivelat și trăgând mai multe focuri rapide către pozițiile rusești.

„Inamicul a exercitat zilnic o presiune ofensivă asupra pozițiilor avansate”, a explicat comandantul Zinkevici, adăugând că mitraliera a rezistat tuturor tentativelor de asalt.

Rușii încearcă să profite de ceață pentru a avansa pe câmpul de luptă

El a explicat că armata rusă încearcă în ultimul timp să exploateze condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv ceața, ploaia și zăpada, pentru a se infiltra și avansa în grupuri mici.

Ceața persistentă și vizibilitatea redusă au limitat supravegherea cu drone și recunoașterea aeriană a Ucrainei. Acest lucru a îngreunat forțele Kievului să identifice și să atace unitățile rusești pregătite de asalt.

DevDroid TW 12.7 a permis însă apărarea unor poziții care ar necesita, de regulă, între trei și șase soldați.

În cazul Ucrainei, dronele și vehiculele terestre fără pilot preiau din ce în ce mai mult din sarcinile soldaților, efectuând misiuni de recunoaștere, livrând putere de foc și menținând poziții pe linia frontului cu o prezență umană minimă.

„Cererea pentru aceste sisteme este mare. Roboții nu sângerează”, a explicat comandantul Mîkola „Makar” Zinkevici.

