Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cel puțin cinci incidente

Informația a fost publicată de Sunday Times, care citează date ale serviciilor secrete militare ucrainene, inclusiv fotografii și mesaje audio interceptate între ofițeri ruși, relatează Tagesspiegel.

Conform acestora, există indicii privind cel puțin cinci incidente în care soldații și-ar fi mâncat camarazii. Informațiile provin din mesaje de pe Telegram analizate și din alte date colectate de specialiștii cibernetici ucraineni. Publicația subliniază faptul că aceste conținuturi interceptate nu pot fi verificate în mod independent.

Nu există indicii privind utilizarea AI

Unul dintre cele mai recente cazuri documentate s-ar fi petrecut în noiembrie 2025, lângă Mîrnohrad, în regiunea Donețk.

Un soldat cu indicativul „Khromoy” ar fi ucis doi camarazi și ar fi încercat să mănânce piciorul uneia dintre victime. Un ofițer ar fi raportat incidentul anonim, printr-un mesaj pe Telegram trimis unui superior, transmițând și fotografii, inclusiv imaginea unui picior secționat.

Sunday Times a analizat imaginile folosind software specializat pentru recunoaștere vizuală; prin urmare, nu au fost găsite indicii care să sugereze că acestea ar fi fost generate artificial sau manipulate.

Leziunile nu indică răni tipice de luptă, afirmă un chirurg

Un chirurg militar independent, care a examinat fotografia, a ajuns la concluzia că leziunile nu indică răni tipice de luptă. Acestea ar fi fost provocate, cel mai probabil, cu un obiect ascuțit și nu corespund rănilor cauzate de explozii sau schije.

În mesaje vocale interceptate, ofițerul a relatat sub protecția anonimatului că doi camarazi au fost trimiși să verifice ce se întâmplă cu „Khromoy”, care lipsea. Aceștia l-ar fi găsit într-o pivniță în care se presupune că își transportase victimele.

Acolo, el ar fi secționat deja un picior și încerca să toace carne umană cu ajutorul unei mașini de tocat sau al unui dispozitiv similar. Când camarazii au încercat să îl verifice, „Khromoy” a deschis focul, iar soldații l-au împușcat mortal ca răspuns.

Un camarad a mâncat „carne de om”

Potrivit raportului, alte conversații interceptate indică incidente similare. Într-un mesaj din aprilie 2025, un soldat cu indicativul „Most” se plângea că un camarad a mâncat „carne de om”.

În octombrie 2025, comandantul Regimentului 1437 de Infanterie Motorizată și-a acuzat un subaltern de același comportament, cerându-i să înceteze.

Într-un alt mesaj, care ar fi fost găsit de hackeri ucraineni pe Telegram, șeful de stat major al Brigăzii 55 de Infanterie Motorizată i-a instruit în decembrie unui subaltern să le interzică soldaților consumul de alcool, drogurile, deplasările fără acte de identitate și canibalismul.

„Nu există niciun motiv”

În legătură cu aceste acuzații Sunday Times a anunțat că a contactat Ambasada Rusiei la Londra, care le-a respins. Un purtător de cuvânt a explicat că „nu există niciun motiv” pentru a le comenta, susținând că este vorba despre invenții ale serviciilor secrete militare ucrainene.

Publicația subliniază faptul că acuzațiile de canibalism pot fi folosite în timp de război și ca instrument de propagandă pentru a dezumaniza adversarul. Totodată, aceasta face trimitere la rapoartele repetate privind problemele grave de aprovizionare în rândul soldaților ruși.

„Aprovizionarea trupelor nu reprezintă o prioritate”

În acest sens, este citat fostul ofițer de marină american Bradley Martin; acesta nu a evaluat cele mai recente acuzații, însă consideră plauzibile indiciile privind dificultățile logistice. Aprovizionarea trupelor nu reprezintă o prioritate în cadrul armatei ruse, a declarat Martin.

Totuși, problemele de aprovizionare nu sunt raportate doar de Rusia. Recent, au devenit cunoscute deficiențe grave și de partea ucraineană.

Săptămâna trecută, rapoarte similare de pe front au stârnit indignare. Astfel, un comandant de brigadă a fost demis după ce, conform conducerii armatei, soldații nu fuseseră aprovizionați corespunzător cu hrană și apă timp de mai multe luni.

Au băut apă de ploaie și au mâncat zăpadă

Unitățile afectate au fost nevoite, prin urmare, să supraviețuiască perioade întregi fără alimente, să bea apă de ploaie și să mănânce zăpadă. În urma presiunii publice, Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat măsuri pentru îmbunătățirea situației.

Soldații Brigăzii 14-a Mecanizată a Armatei Ucrainei se confruntă cu condiții critice pe linia frontului din regiunea Kupiansk, estul țării, afectată de bombardamente intense și probleme logistice. Comandamentele Brigăzii 14 și cel al Corpului 10 Armată au fost schimbate, după ce șefii și-au lăsat camarazii să moară de foame, fără să raporteze problemele, a dezvăluit radiodifuzorul public TSN.

