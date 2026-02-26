Salariul este principalul motiv care i-a determinat să ia această decizie 

40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2% vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu – 31,2% menționează acest lucru. 33% spun, pe de altă parte, că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i întoarce din drum. 9,8% ar putea rămâne pe loc dacă ar primi mai multe beneficii extrasalariale, 9,4% dacă ar putea lucra remote și 6,3% dacă ar fi promovați.

„Tema salariului revine pe panoul de discuții cu angajații pentru că este nu doar principalul argument care i-ar face să se răzgândească, în cazul în care acesta ar fi majorat, ci și principala lor nemulțumire și motivul pentru care își caută un alt job. Astfel, aproape 40% ne-au spus că salariul actual nu mai acoperă costul vieții și efectele creșterii inflației. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil (remote sau hibrid), lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

De altfel, starea generală de incertitudine la nivel economic este și cea mai mare anxietate pe care o au, din punct de vedere profesional, pentru 2026 – răspuns menționat de aproape 30% dintre participanții la sondaj. 26,2% sunt îngrijorați de stagnarea salarială în raport cu creșterile de prețuri, iar 12,1% de posibilitatea unor restructurări sau concedieri masive în domeniu. 11,5% se tem că este tot mai dificil să își găsească un job mai bun din cauza concurenței mari, iar 10% simt că nu mai pot face față echilibrului tot mai precar dintre viața personală și cea profesională. „Întrebați cum se raportează la stabilitatea locului lor de muncă în 2026, 42,3% au spus că gradul de siguranță a rămas la fel. 20% sunt mai nesiguri decât anul trecut și simt că jobul lor este la risc, 15,3% sunt foarte îngrijorați deoarece compania pentru care lucrează trece printr-o perioadă instabilă, iar 7% se simt chiar mai siguri pe jobul lor decât anul trecut. Cu toate acestea, aproape 6 din 10 respondenți spun că acestea sunt temeri pe care le au fără însă ca angajatorul să fi anunțat schimbări majore până acum”, mai spune Raluca Dumitra. Dintre schimbările pe care angajatorii totuși le-au anunțat, participanții la sondaj au menționat restructurări sau reorganizări de departamente (15,1%), înghețarea salariilor (8,8%), schimbarea sistemului de bonusare sau a beneficiilor (5,1%), revenirea obligatorie la birou (3,6%) sau integrarea AI în procesele zilnice de lucru (3%).

În acest context, cei care au obiectivul de a-și schimba locul de muncă cred că principalul obstacol de care s-ar putea lovi în găsirea unui job nou sunt ofertele salariale sub așteptări (27,9%). 25,4% menționează discriminarea pe criterii de vârstă (25,4%) și aproape la fel de mulți (24,4%) cred că sunt prea puține poziții disponibile în orașul lor sau pe domeniul lor de activitate. 

În timp ce în ultimii 3 ani ofertele de joburi remote au fost căutate cu precădere de către candidați, anul acesta pare să nu mai fie un criteriu atât de important pe care îl au în vedere atunci când vor să aplice. Pentru jumătate din ei, nu mai contează modul de lucru (de la birou/remote/hibrid) dacă salariul este atractiv. 16% vor căuta oferte full time de la birou, 13,5% hibrid cu 1 – 2 zile pe săptămână la birou, 8,4% hibrid cu 3 – 4 zile pe săptămână la birou și 13,3% remote exclusiv de acasă.

Dacă ar fi să aleagă un singur beneficiu extrasalarial nou pentru 2026, cei mai mulți (33,3%) ar opta pentru săptămâna de lucru de 4 zile, 24,6% ar vrea să aibă la dispoziție un buget generos pentru cursuri și formare profesională, mai ales în contextul adoptării în creștere a AI-ului în companii, 16,7% ar vrea zile suplimentare de concediu, peste pragul legal, iar 8,8% abonament la servicii de sănătate mintală sau terapie.

Sondajul a fost realizat în luna ianuarie pe un eșantion de 950 de candidați și angajați de pe piața muncii.

***

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor. 

Sursa foto: unsplash.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un bunic de 85 de ani a fost răpit din pat și ucis din greșeală, în Australia. Poliția i-a implorat pe răpitori să-l lase liber
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Viva.ro
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
GSP.RO
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Zeci de șoferi și-au distrus anvelopele în gropile din București, apărute după ninsoare: „Mi-am tăiat ambele cauciucuri într-o singură zi”. Cum își pot recupera daunele
Știri România 14:39
Zeci de șoferi și-au distrus anvelopele în gropile din București, apărute după ninsoare: „Mi-am tăiat ambele cauciucuri într-o singură zi”. Cum își pot recupera daunele
Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Știri România 13:28
Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
Fanatik.ro
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Succes internațional pentru serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În ce țări va fi difuzat: „Povestea noastră merge mai departe în lume”
Stiri Mondene 14:31
Succes internațional pentru serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În ce țări va fi difuzat: „Povestea noastră merge mai departe în lume”
Dan Bălan a lansat un nou proiect. Ludmila, mama lui, îi e alături: „A fost dintotdeauna visul meu”
Stiri Mondene 14:14
Dan Bălan a lansat un nou proiect. Ludmila, mama lui, îi e alături: „A fost dintotdeauna visul meu”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax.ro
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”
KanalD.ro
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”

Politic

Ciprian Șerban, ministrul PSD al transporturilor, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată, deși fusese exmatriculat în anul I
Politică 13:21
Ciprian Șerban, ministrul PSD al transporturilor, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată, deși fusese exmatriculat în anul I
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Politică 12:44
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona
Fanatik.ro
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj