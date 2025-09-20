Șopârle curcubeu amatoare de pizza

Premiul pentru Nutriție a fost acordat unui studiu despre preferințele șopârlelor curcubeu în materie de pizza. Cercetătorii au descoperit că acestor reptile le place în special pizza cu patru brânzeturi.

„Când pizza cu patru brânzeturi a fost pusă la dispoziție, mai multe persoane s-au alăturat, [chiar venind de] mulți metri distanță sau coborând din copaci”, a declarat profesorul Luca Luiselli, coordonatorul studiului.

Fizica pastelor cacio e pepe

Premiul pentru Fizică a fost câștigat de un studiu despre comportamentul fizic al sosului pentru pastele cacio e pepe. Cercetătorii au definit „faza mozzarella”- o stare în care sosul se aglomerează din cauza lipsei de amidon.

„A fost cea mai înaltă onoare pe care ar putea-o primi vreodată această lucrare”, a afirmat Dr. Ivan Di Terlizzi, unul dintre autorii studiului.

Narcisism și inteligență percepută

Premiul pentru Psihologie a fost acordat unei cercetări care a demonstrat că laudele exagerate privind inteligența pot crește nivelul de narcisism. Studiul a arătat că participanții cărora li s-a spus că au un IQ peste medie au manifestat un narcisism mai accentuat.

„Nivelurile de narcisism pot fi manipulate spunându-le [oamenilor] că sunt mai inteligenți decât sunt în realitate”, a explicat Dr. Gilles Gignac, unul dintre autorii studiului.

Usturoi în laptele matern

Un studiu din 1991 a primit Premiul pentru Pediatrie. Cercetarea a analizat efectul consumului de usturoi asupra laptelui matern și comportamentul de supt al bebelușilor.

„Sugarii au fost atașați de sân pentru perioade mai lungi de timp și au supt mai mult atunci când laptele mirosea a usturoi”, au concluzionat cercetătorii.

Liliecii și alcoolul

Premiul pentru Aviație a fost acordat unui studiu despre efectele alcoolului asupra liliecilor de fructe. Cercetătorii au descoperit că liliecii care au consumat alimente cu 1% alcool zburau mai lent și își modificau modul de comunicare.

Ceremonia de decernare a premiilor

Evenimentul a inclus momente inedite, precum înmânarea unor bancnote de 10 trilioane de dolari zimbabweeni câștigătorilor de către laureați autentici ai Premiului Nobel. De asemenea, publicul a asistat la o mini-operă despre gastroenterologi.

Premiile Ig Nobel demonstrează că știința poate fi atât amuzantă, cât și serioasă. Aceste studii neobișnuite ne invită să privim lumea dintr-o perspectivă diferită și să apreciem curiozitatea cercetătorilor.

Deși unele cercetări par bizare la prima vedere, ele pot oferi informații valoroase despre comportamentul animal, fizică sau psihologie umană.

În 2018, o româncă, Gabriela-Alina Sauciuc, cercetătoare la o renumită universitate din Suedia, a câștigat Premiul Ig Nobel la categoria antropologie. Ea a descoperit că cimpanzeii de la zoo imită vizitatorii la fel de des pe cât vizitatorii imită cimpanzeii.

