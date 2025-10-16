Acțiunile vin după ce mai multe persoane, printre care se numără și medici stomatologi, au reclamat că ar fi fost înșelate cu promisiunea achiziționării de locuințe și autoturisme de lux la prețuri subevaluate.

Mecanismul infracțional: nume grele și calități false

Conform comunicatului oficial al Poliției, două femei, de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional elaborat, prin care ar fi acționat în perioada 2022-prezent.

Potrivit informațiilor Libertatea, este vorba de Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, care s-au dat drept „persoane importante” de la OMV Petrom SA și TRANSPECO Logistic & Distribution.

Cele două sunt acuzate s-ar fi folosit de calități nereale, pretinzând că sunt persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de top din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere.

Ele le-ar fi convins pe victime să plătească sume mari de bani pentru bunuri (apartamente, inclusiv în zone centrale, și mașini de lux, precum Mercedes G Class și Audi Q5) care urmau să fie vândute, la prețuri de „chilipir”, prin divizarea societăților, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două suspecte.

Sora fostului ministru Carmen Dan, printre bănuite

Surse din anchetă au confirmat că una dintre persoanele bănuite este Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan. Pentru a câștiga încrederea victimelor și pentru a-și întări credibilitatea, Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale, dar și de poziția soțului ei, angajat la Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Prejudiciu uriaș

Prejudiciul total estimat de polițiști în acest dosar ajunge la suma de aproximativ 1.300.000 de euro.

În urma perchezițiilor, au fost emise și 12 mandate de aducere. Simona Stan și Mariana Popa (patroana unui salon de înfrumusețare, cealaltă persoană bănuită) au fost depistate și duse la audieri la sediul SICE 2.

La audieri au fost citați ca martori și Carmen Dan, soțul Simonei Stan, dar și omul de afaceri Cristian Borcea, pentru clarificarea relațiilor și a contextului în care s-au folosit numele acestora.

Poliția continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, urmând ca, la finalul audierilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun față de persoanele bănuite.

