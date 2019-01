Joanne, în vârstă de 36 de ani, și Kris au o fetiță de un an. Recent, cei doi sd-au întâlnit, dar a fost o înrtrevedere cu scântei, a notat thesun.co.uk.

L-a lovit cu o telecomandă în față

Joanne și Kris, fost star al emisiunii „Big Brother”, s-au întâlnit în casa unui prieten. Întrevederea a fost cu scântei. Joanne a pus mâna pe o telecomandă și i-a aruncat-o în față lui Kris.

Acesta a postat o imagine cu o rană superficială sub ochiul stâng. Rana nu e ceva de speriat, dar dacă îl nimerea câțiva centimetri mai sus, putea să-i facă mari probleme.

„M-am întors și am fost lovit în față de telecomandă. Apoi, am primit în jur de 45 de apeluri de la Joanne. Am depus plângere la poliție pentru hărțuire, dar când polițiștul a văzut ochiul meu negru, a spus că trebuie să reclam un asalt. E o comportare de neacceptat.

Cred că îmi citea în telefon, gândindu-se că flirtez cu alte femei. După trei sau patru săptămâni de la momentul în care a rămas însărcinată, Joanne a devenit din ce în ce mai geloasă. Părea convinsă că mă culc cu fiecare femeie pe care o văd. Joanne m-a părăsit i-am dat «follow» pe Instagram Carolinei Flack”, a mai spus Kris Donnelly.

Acesta s-a văitat că „Joanne m-a oprit să mă mai duc la sală, fiindcă era convinsă că încerc să arăt bine pentru alte femei”. „Dacă mai stăteam mult cu ea, devenea tot mai greu pentru mine”, a mai spus Kris Donnelly.

Poliția a luat-o la întrebări pe Joanne, dar n-a luat nicio măsură împotriva ei.

