„La nivelul învățământului preuniversitar, rata de vaccinare era, vinerea trecută, de 66,5%. La nivelul întregului sistem de învățământ, incluzând și învățământul superior, era de 70%. Aproape dublu față de media națională!”, a declarat ministrul educației.

Circa 15.000 de elevi au ales să se vaccineze în ultimele două zile și astfel a fost atins pragul de 30%.

„Am constatat cu o reală satisfacție un progres excepțional în rândul vaccinării elevilor. În două zile, am crescut de la 90.000 de elevi de 12-15 ani la aproape 96.000. Deci încă șase mii în două-trei zile. Iar în rândul elevilor cu vârsta de peste 16 ani am crescut de la 250.000 la 259.000. Sunt ultimele date din platforma de vaccinare, am atins practic 30% în rândul elevilor vaccinați cu cel puțin o doză”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

De luni, 8 noiembrie, rata de vaccinare va deveni un criteriu pentru ca școlile să poată funcționa cu prezență fizică. Pentru moment, pragul propus este de 60%, dar decizia va fi oficializată vineri printr-un ordin de ministru.

Potrivit lui Sorin Cîmpeanu, 54% dintre școlile din România depășesc acest prag. Libertatea a analizat datele din mai multe județe pentru a vedea cât de pregătite sunt pentru redeschiderea din 8 noiembrie.



Foto: Dumitru Angelescu/Libertatea

