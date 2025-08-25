„Toți domnii aceștia care stau toată ziua cu PSD în gură nu au venit nici după o săptămână cu reforma pe administrația locală. Deci, cine blochează ce?! Avem nevoie de o discuție clară pe acest subiect”, a spus Sorin Grindeanu în ședința din Șoseaua Kiseleff, potrivit surselor Libertatea participante la discuții.

El a adăugat că PSD nu blochează absolut nimic și că responsabilitatea pentru întârzierea reformelor care vor fi introduse în pachetul 2 de măsuri fiscale aparține Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Am cerut și de la Finanțe să vină cu o nouă formă a reformei fiscale, să vedem o proiecție clară și măsurile noastre pe taxarea multinaționalelor. Ce sa aprobăm? Povești? Toată presiunea pusă pe noi nu mă impresionează absolut deloc. PSD nu blochează absolut nimic. Dacă Guvernul venea cu pachetul de eliminare a privilegiilor și a pensiilor speciale, acesta putea fi demult adoptat. De trei săptămâni spunem asta”, a completat Grindeanu în ședința ținută în spatele ușilor închise, potrivit informațiilor Libertatea.

El a punctat că PSD nu dorește să participe la discuții în Coaliție doar pentru împărțirea funcțiilor și l-a criticat dur pe președintele USR, Dominic Fritz.

„Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție. Noi am intrat în această coaliție ca să punem umărul să scoatem România din criză, nu să își pună USR oamenii pe funcții. O parte consistentă a acestui pachet ni se datorează, adică miniștrii noștri au lucrat, fie că vorbim de SGG, Ministerul Muncii, Sănătatea sau Justiția. Unde nu e gata nu sunt de vină ministerele noastre”, a conchis Grindeanu în ședința Biroului Permanent al PSD, potrivit surselor.

Prima ședință de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR după aproape o lună de blocaj va avea loc la ora 17.30, într-un context complicat. Guvernul Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, iar PSD a boicotat ședințele coaliției aproape o lună și a pus condiții ca să revină.

